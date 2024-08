Deutscher Wanderer bricht bei Hitze auf Mallorca zusammen und stirbt

Nicht nur Deutschland ist aktuell fest im Griff einer Hitzewelle. Auch im Süden Europas herrschen extrem hohe Temperaturen, teilweise um die 40 Grad. In Spanien hat die Hitze am Wochenende offenbar einen weiteren Hitzetoten gefordert – der vierte in diesem Jahr.

Wanderer bei Hitze auf Mallorca gestorben

Der 1954 geborene Mann war laut der Mallorca Zeitung zusammen mit seiner Frau in Colònia de Sant Pere im Nordosten Mallorcas unterwegs. Gegen 15 Uhr, bei etwa 34 Grad, kippte er im Torrente des Parral um. Seine Frau wählte den Notruf, doch das Rettungsteam konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Leiche des Mannes wurde mit einem Hubschrauber zur Autopsie gebracht, wo nun bestätigt werden soll, dass er an einem Hitzschlag gestorben ist.

Derzeit wird von bislang vier Hitzetoten in diesem Sommer auf Mallorca ausgegangen, die Autopsieberichte sind allerdings nicht bekannt. Vor dem Vorfall am vergangenen Sonntag erlitten ein 60-Jähriger auf einem Boot und ein 61-Jähriger in seinem Auto einen Kreislaufzusammenbruch, der offenbar durch einen Hitzschlag ausgelöst wurde. Zudem starb ein 20-jähriger Gärtner in Son Vida. Auch in diesem Fall wird Hitze als Todesursache vermutet.

Nach Hitze auf Mallorca: Wetterumschwung am Mittwoch erwartet

Zum Start der neuen Woche stieg die Temperatur auf Mallorca auf bis zu 35 Grad. Am Mittwoch erwartet der spanische Wetterdienst Aemet einen Wetterumschwung. Heftige Schauer und Gewitter mit Hagel sind möglich. Es gilt die Unwetterwarnstufe Orange. Ab Donnerstag sinken die Temperaturen dann auch wieder unter die 30-Grad-Marke.

Auch in Deutschland ist es aktuell heiß. In Bayern steigt die Temperatur am Dienstag auf bis zu 35 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze in Teilen des Freistaats. Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiß, teilweise wird es bewölkt. Dabei ziehen allerdings immer wieder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf.