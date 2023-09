Was versteht man unter einem Erwachsenenhotel?

Beim Urlaub Buchen stolpert man manchmal über den Begriff Erwachsenenhotel oder Adults-only-Hotel. Aber was genau ist darunter zu verstehen?

Erwachsenenhotel? Das klingt im ersten Moment eher schlüpfrig und frivol, so wie zum Beispiel das Wort Erwachsenenfilm. Dahinter verbirgt sich in Wahrheit etwas ganz Harmloses. Aber was genau ist ein Erwachsenenhotel?

Erwachsenenhotel: Was ist das?

Urlaub heißt für viele Menschen Ruhe. Doch in konventionellen Hotels, in denen Familien mit Kindern eingebucht sind oder Babys schreien, findet man die nicht immer. Ein neues Konzept wird deshalb immer beliebter: das Erwachsenenhotel. Die Hotels sind kinderfrei. Hier geht es darum, ein Gegenstück zum Familienhotel zu bieten: Zweisamkeit, Entspannung und Ausgleich zum stressigen Alltag. Laut ADAC Reisen sind die Hotels "speziell auf die Bedürfnisse von erwachsenen Gästen eingestellt".

Die ersten Erwachsenenhotels gab es laut dem österreichischen Gastronomie-Fachmagazin Prost bereits in den 1970ern. Damals boomte die Tradition der Flitterwochen, frisch verliebte Paare wollten unter sich sein. "In den letzten Jahren sind sogenannte Adult-Only-Hotels immer mehr zum Trend geworden", schreibt Prost. Die Buchungszahlen in diesen Hotels hätten sich mehr als verdreifacht. "Darum hat natürlich auch die Zahl solcher Hotels immer mehr zugenommen, inzwischen sind sie zu einem weltweiten Trend geworden."

Erwachsenenhotel: Wie alt muss man sein?

Eins ist klar, und sorgt teilweise für Kritik: Kinder sind in Erwachsenenhotels nicht erlaubt. Aber wie alt muss man sein, um ein solches Hotel oder Ressort besuchen zu dürfen? Das kann von Hotel zu Hotel unterschiedlich sein, erklärt ADAC Reisen. Meist gibt es eine Altersbegrenzung von 18 Jahren. In einigen Erwachsenenhotels reicht es dagegen, wenn die Gäste ein Alter von mindestens 14 oder 16 Jahren haben.

Wo gibt es Erwachsenenhotels?

Erwachsenenhotels gibt es in Urlaubsregionen auf der ganzen Welt. Der Reiseveranstalter TUI bietet etwa Erwachsenenurlaub auf Mallorca, in Griechenland, Thailand, in der Karibik oder der Türkei an. Weltweit hat der Reisekonzern laut dem Fachmagazin Touristik aktuell rund 700 Erwachsenenhotels im Programm. Aber auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zeigt sich der Trend. Viele Reisebüros und -Veranstalter schreiben explizit Angebote für Erwachsenenhotels auf ihren Websites aus. Wer ein bestimmtes Ziel hat, wird garantiert fündig.

Welche Vorteile hat ein Erwachsenenhotel?

Es gibt viele Hotels, die eine klare Zielgruppe haben. Das reicht von Hotels für Hundehalter und ihre Haustiere bis zum Hotel für Heavy-Metal-Fans. Der große Vorteil: Die Gäste fühlen sich wohl, wenn das Hotel ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Adult-Only-Hotels sind für Paare konzipiert, bieten also Komfort und Privatsphäre für die Zweisamkeit.

Dazu zählen etwa Whirlpools und private Swimmingpools, Privatstrand, Spa-Einrichtungen oder eine exquisite Küche. In den öffentlichen Bereichen des Erwachsenenhotesl können die Gäste ohne Kindertrubel entspannen und sich erholen. Auch Eltern, die erstmals wieder Urlaub ohne ihre Kinder machen wollen, können sich in Erwachsenenhotels erholen, erklärt ADAC Reisen.