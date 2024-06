Was macht dein Start-up besser als Google, Lisa Figas?

Mit ihrem Technik-Start-up will sie der Gegenentwurf zu Google sein: Im Podcast spricht Lisa Figas über Herausforderungen und Vorteile, in Augsburg zu gründen.

Kein Startkapital, Corona-Lockdown und zwei kleine Kinder zu Hause: So sah es aus, als Lisa Figas 2021 ihr Start-up gründete. Mit ihrem Unternehmen TelemetryDeck will sie den großen Tech-Konzernen wie Google und Facebook den Kampf ansagen. Wertvolle Nutzungsdaten in Apps und Webseiten sammeln, ohne dabei in die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer einzugreifen. In einer neuen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Figas über das Gründerleben, warum ihr Haltung im Unternehmen so wichtig ist und wieso sie Augsburg nicht mehr verlassen will.

Genauer gesagt hat Figas mit Mitgründer Daniel Jilg eine Analysesoftware entwickelt, die App-Anbietern helfen soll, ihr Angebot zu verbessern – gleichzeitig aber auch die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer wahren soll. Die erhobenen Daten sind komplett anonymisiert.

Lisa Figas und Mitgründer Daniel Jilg beim Rocketeer Festival 2022. Foto: Marco Keitel

Man könnte sagen: Die Datenschutzexpertin und der Entwickler wollen es mit Google und Facebook aufnehmen, die den Markt für die Verhaltensanalyse von Internetnutzerinnen und -nutzern dominieren. Ihr Prinzip: "Datenschutz schützt keine Daten, sondern Menschen", so Figas im Podcast.

Lisa Figas hat TelemetryDeck gemeinsam mit Daniel Jilg gegründet

Im Gespräch mit Felix Gnoyke gibt sie Einblicke in ihre Gründungsgeschichte und wie sie ihren Mitgründer über Twitter kennengelernt hat. Außerdem teilt sie ihre Sicht auf die Bedeutung von Gemeinwohlökonomie, welche Prinzipien in ihrem Unternehmen umgesetzt werden und warum sie sich so klar politisch positionieren.

Aber auch bei einem Start-up läuft nicht immer alles rund. Im Podcast spricht Figas über die Schwierigkeiten, die richtigen Investoren zu finden und warum der Prozess nur wenig mit der "Höhle der Löwen" zu tun hat. Obendrein erzählt sie von ihrer ersten Geschäftsidee, mit der sie es schon im Dezember 2012 in die Augsburger Allgemeine geschafft hat: "Ich habe natürlich sehr viel dabei gelernt – ist die gute unternehmerische Antwort. Ja, ich habe mal Geschenkpapier verkauft und ich bin nicht darin reich geworden."

Lisa Figas beim "Fuckup Talk" der IHK Schwaben. Foto: Ingo Dumreicher

Persönliche Einblicke gibt Figas, indem sie über ihre Erfahrungen als Elternbloggerin und ihre Entscheidung, kein eigenes Auto mehr zu besitzen, spricht. Zudem erklärt sie, wie sie als Geschäftsführerin und Mutter die Balance zwischen Arbeit und Familienleben schafft.

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

