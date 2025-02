Ein Jahr nach den Bauernprotesten – was bleibt von der Wut der Landwirte?

Ein Jahr ist vergangen, seit die Ampelkoalition in Berlin die Bauern gegen sich aufbrachte. Der Grund: gestrichene Subventionen für Agrardiesel. Traktordemos, blockierte Straßen und brennende Strohballen waren die Folge. Während die Ampelregierung auf die Proteste reagierte, bleibt die Frage, ob die Landwirte tatsächlich die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Welche Versprechen wurden gehalten und welche nicht? Wie hat sich die Stimmung unter den Landwirten verändert, insbesondere nach der Grünen Woche in Berlin? Und was sind die drängendsten Anliegen der Landwirte in der aktuellen politischen Landschaft?

In dieser Episode von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ werfen Moritz Weiberg und Matthias Zimmermann einen detaillierten Blick auf die Realität der Landwirtschaft in Deutschland und die Erwartungen an die kommende Regierung.

