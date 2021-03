13.03.2021

Neuer Glaubenspodcast: Warum braucht es die Kirche überhaupt?

Im Podcast „Über Gott und die Welt“ reden der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der katholische Bischof Bertram Meier über die Existenzberechtigung der Kirche.

Von Daniel Wirsching

Evangelische wie katholische Kirche sind in einer tiefen Krise, aus einer Vielzahl von Gründen. Was auch an der Zahl der Kirchenaustritte sichtbar wird: Sie ist überaus hoch. 2019 war für die Kirchen das Jahr eines traurigen Rekordes – aus der evangelischen und der katholischen Kirche traten bundesweit jeweils um die 270.000 Menschen aus. Der katholische Bischof von Limburg, Georg Bätzing – der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz – sprach kürzlich von einer „Erosion persönlicher Kirchenbindung“. Und, natürlich, sind es auch die Kirchenskandale, die zu Austritten führen. Etwa der um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, der ein unabhängiges Missbrauchsgutachten unter Verschluss hält – und sich dadurch Vertuschungsvorwürfen ausgesetzt sieht.

Hören Sie jetzt den Glaubenspodcast mit den Bischofen Axel Piper und Bertram Meier

„Warum braucht es die Kirche überhaupt?“, lautet also die Frage, mit der sich die beiden Augsburger Bischöfe in der zweiten Folge von „Über Gott und die Welt: Der Glaubenspodcast“ befassen.

Der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der katholische Bischof Bertram Meier sprechen in dem Podcast unter anderem darüber, wie sie sich Gott vorstellen und was für sie Glaube bedeutet. „Mein Gottesbild ändert sich immer wieder einmal“, sagt Meier, „aber der Glaube wächst mit, so ähnlich wie die Schuhgröße.“ Und er erzählt, warum er zu einer bestimmten Zeit nicht mehr gerne Papstmessen in Rom besucht habe.

Zu den Skandalen finden beide Bischöfe unmissverständliche Worte. Axel Piper sagt etwa über Missbrauchsfälle in Reihen der Kirche: „Das darf nicht vorkommen, das ist eine Katastrophe.“ Sowie: Jeder Kirchenaustritt schmerze ihn, „weil Menschen mit dem Evangelium besser leben und sterben können. Kirche soll Lebenshilfe sein“.

Podcast „Über Gott und die Welt: Der Glaubenspodcast“ auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Zwei Bischöfe, evangelisch und katholisch, in einem Podcast – das ist etwas Besonderes. Die beiden sprechen zwar zunächst einmal für sich und werden dabei auch sehr persönlich – und doch sind sie die Gesichter ihrer Kirchen. Piper vertritt knapp 270.000 evangelische, Meier knapp 1,3 Millionen katholische Christen – zwischen Ries und Allgäu.

Den Podcast „Über Gott und die Welt: Der Glaubenspodcast“ finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Sie haben eine Idee zu einem Thema, über das Daniel Wirsching mit den Bischöfen sprechen sollte? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

