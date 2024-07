Rekord-Transfer von Ermedin Demirovic vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart ist perfekt

Punkt 11.30 Uhr betrat Ermedin Demirovic mit Familie und Berater am Montag zum finalen Akt das Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Ein Fernsehteam des Bezahlsenders Sky wartet schon auf ihn. Danach folgte der obligatorische Medizincheck und dann noch die Vertragsunterschrift. Am Dienstag war es dann amtlich. Beide Klubs machten den Transfer öffentlich. Der 26-jährige Stürmer verlässt den FC Augsburg und spielt ab sofort für den Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt Baden-Württembergs.

„Es fällt mir sehr schwer, den FC Augsburg zu verlassen, da ich eine wunderbare Zeit hier hatte und viele Freunde gefunden habe. Der FCA hat mir viel Vertrauen entgegengebracht und mir die Chance gegeben, mich als Spieler weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen als Kapitän zu sammeln“, wurde Ermedin Demirović in der FCA-Pressemitteilung zitiert. „Mit dem Wechsel nach Stuttgart möchte ich ein neues Abenteuer wagen und mir meinen Traum von der Champions League erfüllen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen FCA-Fans und den Verantwortlichen, dass sie mir den Wechsel ermöglicht haben und freue mich auf ein Wiedersehen in der WWK-Arena.“

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll wurde wie folgt zitiert: „Demi hat beim FCA eine tolle Entwicklung genommen, was zeigt, dass man in Augsburg zu einem Top-Spieler reifen kann. Nachdem Demi uns informiert hat, dass er gerne nach Stuttgart wechseln würde, haben wir in offenen und guten Gesprächen mit dem VfB eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten passt. Darüber hinaus sind solche Transfererlöse, die wir in dieser Größenordnung noch nicht hatten, für die Entwicklung unseres Klubs von enormer Bedeutung, um uns für die Zukunft bestmöglich aufzustellen. Für seine weitere Karriere wünschen wir Demi persönlich und sportlich alles erdenklich Gute.“ Einen Termin für einen Abschied von den FCA-Fans wird es geben, ein geeignetes Datum gesucht.

Ermedin Demirovic spült mehr Geld in die FCA-Kassen als Baba

Offiziell haben beide Vereine (natürlich) Stillschweigen über die Vertragsmodalitäten vereinbart, doch in den vergangenen Tagen wurden das Zahlenwerk schon genauso öffentlich diskutiert wie Interna aus den Sitzungen der Bundesregierung. 21 Millionen Euro plus möglicher Boni in Höhe von fünf Millionen Euro machen Demirovic zum lukrativsten Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Augsburg. Zwei Millionen Euro Boni sollen schon nach leicht zu erreichenden Bedingungen wie Klassenerhalt und eine Anzahl von Einsätzen fließen. Damit übertrifft der Demirovic-Deal auch den Erlös aus dem Wechsel von Abdul Rahman Baba, der 2015 für 20 Millionen Euro zum FC Chelsea ging.

Allerdings verliert der FCA auch seinen treffsichersten Spieler. In der abgelaufenen Saison erzielte der 26-jährige Bosnier, der in Hamburg geboren ist, in 33 Bundesliga-Spielen 15 Tore und sammelte zehn Assists. In der Saison zuvor waren es in 30 Punktspielen acht Tore und acht Assists. Zahlen, die die VfB-Verantwortlichen von den sportlichen Qualitäten des bosnischen Nationalspielers überzeugen, vor allem bei Cheftrainer Sebastian Hoeneß steht Demirovic überaus hoch im Kurs.

Ermedin Demirovic kam 2022 ablösefrei vom SC Freiburg

Demirovic war im Sommer 2022 ablösefrei vom SC Freiburg im Tausch mit Michael Gregoritsch zum FCA gekommen und hatte einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Jetzt erklimmt er die nächste Karrierestufe, spielt mit dem VfB in der Champions-League.

Tore sollen auf mehrere Schultern verteilt werden

Beim FCA haben sie aber schon vorgesorgt, die Verlust gegangenen 25 Scorerpunkte sollen auf mehrere Schultern verteilt werden. „15 Tore und 10 Assists kaufst du nicht. Da gibt es keinen, wo wir sagen, den nehmen wir und dann passt es. Das müssen wir als Mannschaft auffangen. Da müssen verschiedene Spieler mal ein Tor machen, ein Zehner, ein Achter oder auch mal ein Innenverteidiger mit einem Standard“, erklärte FCA-Trainer Jess Thorup nach dem ersten Testspiel (3:0 gegen den TSV Schwaben). So soll Phillip Tietz noch mehr aufblühen und die FCA-Verantwortlichen hoffen, dass man mit Samuel Essende (FC Vizela) und Steve Mounié (Stade Brest) zwei Rohdiamanten gefunden zu haben, die nach entsprechendem Schliff genauso funkeln wie Demirovic.