Wahlkreis München-Süd: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier finden Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis München-Süd. Der umfasst die Stadtbezirke wie Sendling, Obergiesing-Fasangarten und Untergiesing-Harlaching.

Bundetagswahl 2021 im Wahlkreis München-Süd: Sobald am 26. September die Stimmen ausgezählt sind, liefern wir Ihnen hier in diesem Artikel die aktuellen Ergebnisse der Zählung. Zu dem Wahlkreis gehören die Münchner Bezirke Sendling, Sendling-Westpark, Obergiesing-Fasangarten, Untergiesing-Harlaching, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln und Hadern. Wir haben - im Gegensatz etwa zu den großen Fernsehsendern - die ganze Nacht diese speziellen Stadtteile der bayerischen Landeshauptstadt für Sie im Auge.

Jeder Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Kreuze setzen: Auf der linken Seite wird die Erststimme vergeben, auf der rechten Seite die Zweitstimme. Die Erststimme gilt einer Person.

In jedem der 299 deutschen Wahlkreise treten Direktkandidaten an. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins höchste deutsche Parlament ein. Auf diese Weise werden die ersten 299 Abgeordnete bestimmt.

Für die weiteren mindestens 299 Sitze im Bundestag stellen alle Parteien für ihr Bundesland eine Liste mit Kandidaten auf - die sogenannte Landesliste. Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament einziehen, hängt einzig und allein von der Zweitstimme ab. Mit der wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also am Schluss darüber, welche Partei wie viele Sitze bekommt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis München-Süd

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis München-Süd finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Außerdem liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis München-Süd: Was gehört zum Wahlkreis 219?

Zum Wahlkreis gehören von der kreisfreien Stadt München die Stadtbezirke 6, 7, 17 bis 20 (Einwohnerzahlen vom 31.12.20).

6 Sendling 40.916 7 Sendling-Westpark 60.468 17 Obergiesing-Fasangarten 53.897 18 Untergiesing-Harlaching 52.940 19 Thalkirchen-Obersendling-

Forstenried-Fürstenried-Solln 98.596 20 Hadern 49.770

Die übrigen Stadtbezirke der kreisfreien Stadt München gehören zu den Wahlkreisen München-Nord (217), München-Ost (218) und München-West/Mitte (220).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis München-Ost bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 216.725 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,7 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat bei den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis München-Süd der Bewerber Michael Kuffer von der CSU mit 33,0 Prozent gewonnen. Den zweiten Platz Platz belegte der Kandidat Sebastian Roloff von der SPD. Sein Stimmenanteil betrug 23,5 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Michael Kuffer CSU 33,0 Sebastian Roloff SPD 23,5 Peter Heilrath GRÜNE 13,8 Thomas Sattelberger FDP 9,0 Wolfgang Wiehle AfD 7,6 Nicole Gohlke LINKE 7,4 Günther Görlich FREIE WÄHLER 1,7 Michael Schabl ÖDP 1,6 Gerhard Bruckner Die PARTEI 1,4

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis München-Süd (Quelle: Bundeswahlleiter):

CSU : 29,8 Prozent

: 29,8 Prozent SPD : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent GRÜNE: 17,4 Prozent

FDP : 13,3 Prozent

: 13,3 Prozent AfD : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent DIE LINKE: 8,7 Prozent

FREIE WÄHLER: 1,2 Prozent

Die PARTEI: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

