Diese Lockerungen plant die Regierung für Geimpfte

Die Bundesregierung kommt am Montag mit den Länderchefs zum Impfgipfel zusammen. Schon jetzt gibt es Pläne, Geimpften mehr Freiheiten zu geben. So sehen sie aus.

Das Impftempo in Deutschland nimmt zu und für Geimpfte und Genesene sollen wohl schon bald die Corona-Beschränkungen gelockert werden. Das geht aus einem Eckpunkte-Papier hervor, das unserer Redaktion vorliegt. In der Vorlage des Bundesjustizministeriums für die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag heißt es wörtlich: Es sei „nach aktueller Feststellung des Robert Koch-Instituts davon auszugehen, dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken, als durch einen Antigentest negativ Getestete“.

Daher müssten die Erleichterungen oder die Ausnahmen vom bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz auch für Geimpfte und Genesene vorgesehen werden. Das Justizministerium betont, es gehe dabei „nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder Privilegien, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe“. Das Papier befinde sich aber noch in Abstimmung, hieß es.

Mehr Freiheiten für Geimpfte: Diese Änderungen sieht das Eckpunkte-Papier vor

Worauf können Geimpfte nun hoffen? Geplant sind beispielsweise Ausnahmen in den Kontaktbeschränkungen, vor allem für Gemeinschafts-Einrichtungen wie Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch bei den Ausgangsbeschränkungen sollen Ausnahmen vorgesehen werden.

Mehr Freiheiten für Geimpfte soll es auch beim Reisen geben: So entfällt für Geimpfte und Genesene die Quarantäne-Pflicht bei der Einreise. Allerdings nur für Reisende, die nicht aus einem Virusvarianten-Gebiet kommen.

Neue Regeln für Geimpfte? Die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, soll weiter gelten

„Weniger eingreifende Schutzmaßnahmen“ wie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die die Begrenzung der Personenzahl in geschlossenen Räumen und die Abstandsregeln gelten aber auch für Geimpfte und Genesene weiterhin.

In Bayern haben bis Sonntag mehr als drei Millionen Menschen die Erstimpfung und gut 900.000 Menschen die Zweitimpfung gegen Corona erhalten.

