Der neue Chef des Bundesnachrichtendienstes weiß wie wenige in Deutschland um die Härte Russlands. Bis in den Sommer hinein war Martin Jäger deutscher Botschafter in der Ukraine. In seinen zwei Jahren in Kiew erlebte er 1000 Luftangriffe. Er hat gespürt, wie die Wände wackeln, wenn eine Rakete einschlägt. Jäger macht sich keine Illusionen über Russland. „In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Friede, der jederzeit in eine heiße Konfrontation umschlagen kann“, sagte der BND-Präsident am Montag bei einer Anhörung im Bundestag. Er warnte davor, sich zurückzulehnen und zu glauben, die russische Armee sei mit der Invasion der Ukraine vollständig gebunden und könne erst 2029 gegen andere Länder losschlagen. „Wir stehen schon heute im Feuer“, betonte der 61-Jährige.

Wie begegnet Deutschland der Bedrohung?

Deutschland sieht Jäger noch nicht ausreichend gerüstet für die Konfrontation mit einem aggressiven Russland – weder militärisch noch in der Spionageabwehr oder mental. „Wenn sie aus der Ukraine zurückkommen und dann in Berlin landen, dann staunen sie“, berichtete der frühere Botschafter und meinte damit die sorglose Stimmung. In seiner Einschätzung ist die Bundeswehr nicht vorbereitet auf die schnell wechselnde Kriegsführung durch Drohnen und Künstliche Intelligenz („steht nicht in den Lehrbüchern“). Gleiches gilt sogar für den eigenen Dienst.

Bei seiner Ernennung zum BND-Chef habe ihm Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgetragen, die deutschen Agenten in die Champions League zu führen. Heißt im Umkehrschluss, dass der Nachrichtendienst bisher im internationalen Mittelmaß spielt. Sein Vorgänger auf dem Posten des BND-Chefs musste vor drei Jahren bei Kriegsausbruch aus Kiew evakuiert werden, weil er den Überfall nicht geahnt hat. Der rigide Datenschutz, umfangreiche Dokumentationspflichten und Behörden-Pingpong bremsen die Spionageabwehr. „Über die Jahre hat sich eine Kultur eingebürgert, nicht ins Risiko zu gehen“, meinte Jäger. Die Agenten fördern dem Chef zu wenige stichhaltige Informationen zutage, die mit Partnerdiensten gegen andere werthaltige getauscht werden können. „Das ist ein hartes Geschäft“. Zu deutschen James Bonds will er seine Agenten aber nicht machen.

Was treiben die russischen Geheimdienste in Deutschland?

Beinahe anerkennend sprach Jäger davon, dass Russland in Deutschland das „Vollsortiment“ im Einsatz habe. „Das ist sehr gut gemacht“. Die russischen Dienste, aber auch Hackergruppen im staatlichen Auftrag, fahren täglich Angriffe gegen Computernetze in Deutschland. Sogenannte Wegwerfagenten lassen für ein paar Hundert Euro Drohnen über Flughäfen oder Kraftwerken aufsteigen oder sprühen Bauschaum in Auspuffrohre und schieben die Aktion den Grünen zu. Großen Aufwand betreibt Russland bei der Stimmungsmache in den sozialen Netzwerken, wie Twitter, Facebook oder Instagram, um Politik und Wahlen zu beeinflussen. Die KGB-Nachfolger beherrschen nach wie vor das klassische Agentengeschäft. Dazu zählen Auftragsmorde, Sabotage und die gezielte Unterstützung von Parteien und Bewegungen, die den eigenen Zielen nahestehen. In Deutschland ist das zuvorderst die AfD, die in den Umfragen mittlerweile stärkste Kraft ist. Die AfD spricht sich für ein Ende der Ukraine-Unterstützung der Bundesrepublik aus und eine diplomatische Initiative für Frieden aus. Für Empörung sorgt dieser Tage die geplante Russlandreise des AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier. Die schwarz-rote Koalition befürchtet, dass er sensible Informationen an den Kreml verraten könnte.