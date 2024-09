Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wann kommen Ergebnis, Hochrechnung und Prognose?

Der Brandenburger Landtag wird alle fünf Jahre gewählt, in einer allgemeinen, unmittelbaren, gleichen, freien und geheimen Wahl. Und diese Landtagswahl steht heute an. Die Bürger wählen dann Parteien und Kandidaten, die die 88 Sitze im Landtag in Potsdam füllen. Bei der Wahl wird aber nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern dadurch indirekt auch der Ministerpräsident.

Nachdem die Wähler ihre Kreuze auf den Stimmzetteln abgegeben haben, wird es spannend: Wie geht die Wahl aus? Antworten auf diese Frage gibt es nach der Wahl in ersten Prognosen, Hochrechnungen und abschließend im finalen Wahlergebnis. Wann kommen die Ergebnisse der Brandenburg-Wahl 2024? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Wenn sie feststehen, finden Sie bei uns auch die Wahlergebnisse der Brandenburg-Wahl 2024.

Landtagswahl in Brandenburg: Wann wird gewählt?

Die Landtagswahl in Brandenburg findet am 22. September 2024 statt. Das hat laut dem Land Brandenburg der Landeswahlleiter festgelegt. Wählen kann nur, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Das Land Brandenburg ist für die Wahl in 44 sogenannte Wahlkreise eingeteilt. In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt. Wie genau der Wahltag abläuft, folgt klaren Regelungen.

Die Stimmabgabe erfolgt direkt im Wahlbüro oder durch Briefwahl. Wie die Website des Landes Brandenburg erklärt, werden die Wahllokale am Wahlsonntag um 8 Uhr morgens öffnen und um 18 Uhr wieder schließen. Das wurde auch im Wahlgesetz des Bundeslandes so festgelegt.

Landtagswahl in Brandenburg: Wann kommen Prognose und erste Hochrechnung der Wahl?

Schon vor der Wahl häufen sich Meldungen mit Zahlen, die sich auf die Landtagswahl beziehen. Dabei handelt es sich aber natürlich nicht um Wahlergebnisse, sondern um Umfrageergebnisse, die verschiedene Meinungsforschungsinstitute vor der Landtagswahl 2024 messen, um die Stimmung der Menschen in Brandenburg zu verdeutlichen.

Am Wahlabend selbst gibt es ab 18 Uhr mit de Schließen der Wahllokale Prognosen. Die basieren allerdings nicht auf der Wahl, sondern auch Umfragen, die an den Wahllokalen durchgeführt wurden. Auf die Hochrechnungen muss allerdings nicht lange gewartet werden: Die folgen in der Regel bereits bis 18.30 Uhr und beruhen dann tatsächlich auf einem Zwischenstand der Auszählung.

Wahlergebnis-Uhrzeit der Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wann kommt das Ergebnis?

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Brandenburg-Wahl 2024wird wohl erst spät am Abend oder eventuell erst in der Nacht folgen. Bei der vorherigen Wahl vor fünf Jahren wurde es um etwa 22.30 Uhr veröffentlicht.

Eine echte Gültigkeit hat das amtliche Endergebnis erst nach einer Bestätigung. Denn die vielen Stimmen müssen erst einmal richtig ausgewertet und berechnet werden. Das braucht Zeit. Das Land Brandenburg rechnet erst etwa am achten Tag nach der Wahl damit, dass der Kreiswahlausschuss das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis feststellt. Das ist voraussichtlich am 30. September 2024. Dann stehen die Direktmandate fest.

Etwa am 12. Tag nach der Landtagswahl - das wäre der 4. Oktober - stellt der Landeswahlausschuss zur Feststellung das Zweitstimmenergebnisses im Land fest. Doch selbst dann ist nicht alles zu hundert Prozent sicher. Denn wie das Land Brandenburg erklärt, kann bis zu sechs Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der Wahl bei der Präsidentin des Landtages erhoben werden.

Übrigens: Ob eine Person bei der Landtagswahl in Brandenburg wahlberechtigt ist, hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab.