Das Corona-Update vom 26. Februar

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Zu Pandemiebeginn war die Ungewissheit riesig. Und auch der Mangel an medizinischem Equipment war am Anfang ein großes Problem. Wie Politikerinnen und Politiker etwa für Masken gesorgt haben, war nicht immer unumstritten. So auch bei Georg Nüßlein und Alfred Sauter. Durch Masken-Deals gerieten vor zwei Jahren beide in den Fokus.

Nüßlein und Sauter haben die Politik verlassen. Doch was machen die beiden heute? Der eine ist Anwalt, der andere wird von der Industrie umworben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Immer mehr Corona-Beschränkungen fallen. So auch zum 1. März. Ab dann endet die Masken- und Testpflicht für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Das frühere Corona-Notlagegesetz für Kommunen in Brandenburg ist nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichts mit der Landesverfassung unvereinbar. Das Gesetz ermächtigte den Innenminister während der Notlage, durch den Erlass von Rechtsverordnungen von Vorschriften der Kommunalverfassung abzuweichen.

ist nach einer Entscheidung des mit der Landesverfassung unvereinbar. Das Gesetz ermächtigte den Innenminister während der Notlage, durch den Erlass von Rechtsverordnungen von Vorschriften der Kommunalverfassung abzuweichen. Nach fast zwei Jahren schließt das Corona-Testzentrum in der Augsburger Maximilianstraße. Schon im letzten Jahr wurde das Augsburger Impfzentrum geschlossen.

Die Maske ist fast überall gefallen, aber darf man mittlerweile auch mit Corona-Infektion einkaufen gehen? Für die Bundesländer gelten unterschiedliche Regeln. Eine Übersicht gibt es hier.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 99.117 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 119,1. In Bayern haben sich vergangene Woche 15.642 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 118,7.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

"Querdenken"-Initiator Andreas Ballweg sitzt seit nun acht Monaten im Gefängnis. Der umstrittene Gründer der Bewegung gegen Corona-Maßnahmen sitzt nach Ansicht seiner Anwälte bereits zu lange in Untersuchungshaft. Sie haben Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Eine neue Umfrage kommt zum Ergebnis, dass bei vielen Menschen die Bereitschaft für einen freiwilligen Corona-Schutz groß ist, auch nach Ablaufen von Schutzmaßnahmen.