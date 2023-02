Zwei Jahre Maskenaffäre: Was machen eigentlich Sauter und Nüßlein?

Plus Die Maskenaffäre läutete das Karriere-Ende für zwei CSU-Abgeordnete ein. Der eine konzentriert sich seither auf seine Arbeit als Anwalt. Der andere hat ein attraktives Angebot aus der Industrie.

Alfred Sauter pflegt seit langem eine Attitüde, die manche recht cool und andere unerträglich finden. Legendär ist die Reaktion auf seinen Rauswurf als bayerischer Justizminister im Jahr 1999. Als Ministerpräsident Edmund Stoiber bei einer Pressekonferenz erklärt, warum er ihn in der Affäre um die Wohnungsbaugesellschaft LWS hat fallen lassen, taucht Sauter mit einem Eisbecher auf und kanzelt Stoibers Ausführungen vor versammeltem Publikum als "Schafscheiß" ab. So etwas hatte die CSU nie zuvor erlebt.