Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Oktober

Raketen kreisen über der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wenig später schlagen Marschflugkörper am Boden ein, hinterlassen Zerstörung, Verletzte, Tote. ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf erlebte den Angriff in der Ukraine mit — und teilte danach ein Video, auf dem die Vorgänge genau zu sehen sind. Dafür steht sie nun in der Kritik. Der Vorwurf: Könnte das Bildmaterial Russland in die Hände spielen? Dieser Frage geht unser Kollege Fabian Huber in seinem Artikel auf den Grund.

Der Tag: Nicht nur die ukrainische Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Im ganzen Land werden Städte angegriffen, das bestätigte das russische Verteidigungsministerium. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist eine tote Frau aus den Trümmern geborgen worden. Mit Raketen und Drohnen seien Schläge gegen die Energieinfrastruktur und militärische Objekte des Nachbarlandes ausgeführt worden. Dabei setzt Russland mittlerweile verstärkt auf sogenannte Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed 136.

Aufgrund der Angriffe wurde das ukrainische Atomkraftwerks Saporischschja von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Diese sei extrem wichtig für die Kühlung der Brennstäbe, man arbeite nun übergangsweise mit Dieselgeneratoren, teilt der Kraftwerksbetreiber Enerhoatom mit.

Nicht nur in der Ukraine müssen die Menschen russische Attacken fürchten: Auch innerhalb von Russland droht Menschen, die kritisch ihre Stimme erheben, große Gefahr. Deswegen ist die russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa nun mit ihrer Tochter nach Europa geflohen, gab ihr Anwalt Dmitri Sachatow bekannt. Sie hielt im März während einer Live-Sendung ihres Arbeitgebers, dem kremltreuen Senders Perwy Kanal, ein pro-ukrainisches Protestplakat in die Kamera. In ihrem Heimatland droht ihr deswegen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Die Lage: Die Nato hat mit einem Atomwaffen-Manöver begonnen, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Beim sogenannten Steadfast Noon, einer jährlichen Übung, wird die Verteidigung des Bündnisgebiets mithilfe von Atomwaffen geprobt. Es findet eigentlich im Geheimen statt. Da jedoch viele Flugzeuge beteiligt sind, kann die Nato das Manöver kaum verbergen. Lukas von Hoyer berichtet über die Hintergründe.

Bild des Tages:

Olexij Makejew ist der neue ukrainische Botschafter. Foto: Soeren Stache, dpa

Nachdem der umstrittene ukrainische Botschafter Andrij Melnyk künftig im ukrainischen Außenministerium tätig ist, übernimmt Oleksij Makejew seinen Posten. Wer dieser Mann ist, der die Interessen der Ukraine in Deutschland vertritt, beleuchtet unsere Autorin Margit Hufnagel in ihrem Porträt.

Groß war die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete zu Beginn des Kriegs. Doch die Zahl der Ehrenamtlichen hat abgenommen. Zu Besuch bei einem Helferkreis in Memmingen.

Erschöpft und ein Stück weit ernüchtert: So ist die Lage in Helferkreisen

Niemand ist sicher vor Cyberangriffen, das zeigt ganz aktuell eine Attacke auf den Babynahrungshersteller Hipp aus Pfaffenhofen an der Ilm. Die Kriminellen gehen immer professioneller vor. Doch auch der Staat rüstet auf.

Angriff auf Babynahrungshersteller: Hipp ist nicht das letzte Opfer von Hackern

