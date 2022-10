Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Solar-, Wind- und Wasserkraft sind auf dem Vormarsch: In der EU wird so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert wie nie zuvor. Laut einer Studie der Organisationen Ember und E3G kam seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft.

Der Tag: Dafür wird es in der Ukraine immer schwieriger, die Energieversorgung konstant aufrecht zu erhalten: Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nimmt Russland verstärkt die Energie-Infrastruktur ins Visier. "Seit dem 10. Oktober sind 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke zerstört worden, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land führt", schrieb Selenskyj am Dienstag auf Twitter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die russischen Raketen- und Drohnenangriffe bleiben weiterhin intensiv. Die Ukraine setzt Luftverteidigung wie Flugabwehrraketen ein — dennoch stehen weiterhin viele Orte und Städte unter Beschuss. Russland setzt dabei auch auf iranische Drohnen, der Washington Post zufolge steht nun eine Lieferung iranischer Raketen von bis zu 700 Kilometern Reichweite an.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: Die EU-Kommission präsentiert Vorschläge gegen zu hohe Energiekosten. Dabei hilft auch eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke, die Kanzler Olaf Scholz nun in einem Machtwort durchgesetzt hat. Unser Autor Rudi Wais erklärt, warum er diese Entscheidung für vernünftig hält.

Beraten werden Politikerinnen und Politikerin in solchen schwierigen Fragen von Expertinnen und Experten. Dazu gehören auch die sogenannten Wirtschaftsweisen, die der Politik jährlich ökonomische Handlungsempfehlungen vorlegen. Die Vorsitzende des fünfköpfigen Gremiums ist Monika Schnitzer. Unser Autor Matthias Zimmermann hat die Professorin porträtiert.

Bild des Tages:

Ein russischer Kampfjet stürzt über einem Wohnhaus in der russischen Stadt Jejsk ab und explodiert. Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben. Foto: picture alliance/dpa/Kooperativ Telegram Channel/AP | Uncredited

In der russischen Stadt Jejsk stürzt ein russischer Kampfjet direkt neben einem achtstöckigen Wohngebäude ab. Durch die Explosionen seien mindestens 13 Menschen gestorben, teilten die russischen Behörden mit. Der Grund: eines der beiden Triebwerke habe Feuer gefangen. Die beiden Insassen der Maschine hätten sich mit Fallschirmen gerettet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auf den "Medientagen München" wirbt Wladimir Klitschko in emotionalen Worten um Unterstützung für die Ukraine und erzählt vom Kriegsalltag. Welchen Wunsch er hat – und warum er Medien kritisiert.

Wladimir Klitschko wirbt um Ukraine-Unterstützung: "Ich bitte euch um Ausdauer"

1938 gab es in Augsburg erste Pläne für eine "Stadtheizung", heute werden Wohnhäuser, Industriewerke, Kliniken und die Fuggerei mit Heizwasser temperiert. Neben Wärme wird Strom produziert.

Augsburgs Weg zur Fernwärme – heute profitieren tausende Haushalte

Die Energiekrise setzt den Kliniken zu. Marburger Bund und Opposition fordern Gesundheitsminister Lauterbach zum Handeln auf. Der trifft sich mit Christian Lindner.

Die Krankenhäuser werden wegen der Energiekrise zum Pflegefall

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.