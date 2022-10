Augsburgs Weg zur Fernwärme – heute profitieren tausende Haushalte

Plus 1938 gab es erste Pläne für eine "Stadtheizung", heute werden Wohnhäuser, Industriewerke, Kliniken und die Fuggerei mit Heizwasser temperiert. Neben Wärme wird Strom produziert.

176 Kilometer lang ist das Fernwärme-Rohrnetz in Augsburg. Fernwärme gilt als energieeffizient. In der gegenwärtigen Energiekrise boomt die Nachfrage nach Neuanschlüssen. Das Rohrnetz wächst von Jahr zu Jahr. Es versorgt derzeit 2162 Kundenanlagen: Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbebetriebe und Industriewerke, das Universitätsklinikum, die Kliniken Vincentinum, Diako und Josefinum. Seit dem Jahr 2000 ist die Augsburger Puppenkiste fernbeheizt, seit Oktober 2009 die Fuggerei.