Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. Juli

Die Republik Moldau, die direkt an die Ukraine grenzt und zu den ärmsten Ländern Europas zählt, leidet unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Neben der Aufnahme Zehntausender Flüchtlinge kämpft das Nachbarland der Ukraine mit extrem steigenden Energiekosten. Auf einer Geber-Konferenz in Bukarest genehmigte die internationale Gemeinschaft am Freitag 600 Millionen Euro für das Land. Deutschland beteiligt sich laut dpa mit 77 Millionen Euro an den Hilfen.

Der Tag: Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland verändert sich nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 kaum noch. "Derzeit wird annähernd gleich viel Gas ein- und ausgespeichert", berichtet die Bundesnetzagentur in ihrem Lagebericht. Nach Informationen von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) stieg der Füllstand der deutschen Speicher am Donnerstag um 0,01 Prozent. Am Vortag war er noch um 0,06 Prozent gesunken. Um einen Mangel im Winter zu vermeiden will Deutschland die Speicher so schnell wie möglich zu füllen. Laut Gesetz sollen sie bis zum 1. Oktober zu 80 Prozent und bis zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. Zurzeit ist Deutschland davon weit entfernt: Die Speicher sind zu 64,5 Prozent gefüllt.

Die Lage: Ob Russland nach der Wartung von Nord Stream 1 die Gaslieferungen wieder aufnimmt, ist bis dato ungewiss. Sollte es zu Engpässen bei der Gasversorgung in Deutschland kommen, würden Privathaushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime oder auch Kindergärten priorisiert werden. Nichtsdestotrotz forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher "ihren Anteil leisten" müssten. Die VdK-Präsidentin Verena Bentele warnt dagegen vor einer Überforderung der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die Region: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat schon jetzt Auswirkungen auf die Gaspreise im Augsburger Land. Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBL) kündigte nun eine deutliche Erhöhung der Nebenkosten an, so WBL-Chef Josef Hartmann gegenüber unserer Redaktion. Wie die Kommunen im Augsburger Land mit den steigenden Gaspreisen umgehen wollen, haben die Autorinnen und Autoren Max Czysz, Christoph Frey, Gerald Lindner und Jana Tallevi recherchiert.

