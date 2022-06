Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Nach dem Aktivieren der Gas-Alarmstufe rufen die Stadtwerke Augsburg zum Energiesparen auf. Die Versorgungssicherheit sei in Augsburg zwar nicht gefährdet. Ein Stadtwerke-Sprecher kündigte gegenüber unserer Redaktion jedoch an, dass es wohl eine deutliche Preissteigerung geben müsse. Zuletzt waren die Preise zum 1. Juni gestiegen. Die Stadtwerke veröffentlichten Tipps, wie Verbraucher Energie sparen können.

Auch die Bundesregierung ruft zum Energiesparen auf. Es kursiert ein Zehn-Punkte-Plan aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Die Regierung soll dabei mit gutem Vorbild vorangehen: Auch das Kanzleramt und die Ministerien sollen Energie sparen.

Der Tag: Der Krieg in der Ukraine bekommt offenbar eine neue Facette. Mehrere hochrangige Politiker sind von Deep-Fake-Anrufen eines vermeintlichen Vitali Klitschkos hinters Licht geführt worden. Darunter war Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey, die aber nach Zweifeln das Gespräch vorzeitig beendete. Misstrauisch wurde Giffey unter anderem, als der vermeintliche Klitschko russisch sprechen wollte - obwohl dieser jahrelang in Hamburg gelebt hatte und fließend Deutsch spricht. Anders lief es in Wien, dessen Bürgermeister den Fake nicht durchschaute.

Die Lage: In Elmau treffen sich aktuell mit den G7 viele der mächtigsten Menschen der Welt. Doch angesichts des Ukraine-Kriegs sind sie erstaunlich ohnmächtig. Das zeigt sich etwa darin, dass Indiens Präsident mit am Tisch sitzt, obwohl dieser die Sanktionen der westlichen Staaten unterläuft. Trotz ihrer Macht müssen die G7 nun vor allem um Verbündete werben, kommentiert Rudi Wais.

Die Region: Viele Menschen auch aus der Region waren für Samstag auf einer Großdemo in München erwartet worden. Es kamen deutlich weniger Demonstranten als erwartet. Rund 4000 Menschen forderten die G7 unter anderem zu einer stärkeren Bewaffnung der Ukraine auf.

Am 24. Juni ist Russlands Überfall auf die Ukraine genau vier Monate her. Ausgerechnet an diesem Tag muss die Ukraine die Großstadt Sjewjerodonezk aufgeben.

Wie groß ist Putins Erfolg im Donbass wirklich?

Neben den Staatsoberhäuptern der teilnehmenden Länder werden auch Gäste aus anderen Ländern zum G7-Gipfel erwartet. Einer davon ist der ukrainische Präsident.

Selenskyj kommt nur per Video: Die Gästeliste des G7-Gipfels

Ein Brief aus dem Wirtschaftsministerium mahnt die anderen Ressorts und empfiehlt einen Zehn-Punkte-Plan. Städte und Gemeindebund: Jeder muss seinen Beitrag erbringen.

Union fordert von Regierung „konzertierte Aktion“ zum Energiesparen

