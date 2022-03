Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Jeden Tag wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Öffentlichkeit: Per Handy-Video hält er seine Landsleute zum Durchhalten auf, in Video-Botschaften appelliert er an ausländische Staatschefs, seinem Land zu helfen. Es gehe, sagte Selenskyj zuletzt bei einer Rede vor dem britischen Unterhaus, um nichts weniger als die Shakespear'sche Frage "Sein oder nicht sein". Er könne auf diese Frage nur eine Antwort geben, sagte der Politiker: "Sie lautet definitiv: sein".

Der Tag: In den belagerten Städten in der Ukraine sind auch am Mittwoch Zivilisten evakuiert worden. Allerdings hat es dabei erneut Zwischenfälle gegeben: In einem Dorf rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuerten russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. In der Stadt Mariupol funktioniert nach Angaben der Separatisten im Gebiet Donezk der vereinbarte "humanitäre Korridor" weiterhin nicht. Allein dort hoffen Hunderttausende auf Rettung aus katastrophalen Bedingungen. Russlands Präsident Wladimir Putin und der deutsche Kanzler Olaf Scholz haben wegen des russischen Angriffskriegs telefoniert. Beide hätten "politisch-diplomatische Anstrengungen" zur Lösung des Konflikts besprochen, teilte der Kreml mit.

Die Lage: Am Donnerstag wollen sich die Außenminister der Ukraine und Russlands, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, im türkischen Antalya treffen, es ist das ranghöchste Gespräch seit Kriegsbeginn. Die Regierung in Kiew schließt inzwischen nicht mehr aus, über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. Auch Moskau schlägt mildere Töne an. Doch was kann diesen Krieg wirklich beenden? Meine Kollegin Margit Hufnagel hat mit Experten über mögliche Szenarien gesprochen. Immer wieder geht es in diesem Konflikt außerdem um die Frage, wie weit die Nato nach Osten erweitert werden soll – und welche Zusagen die Russen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung erhalten haben. Wladimir Putin, behauptet, der Westen habe sein Versprechen von damals gebrochen. Was ist an diesem Vorwurf dran? Unser Politikchef Michael Stifter hat mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel gesprochen, der damals mit am Verhandlungstisch saß. Waigel sagt: "An diesem Vorwurf ist nichts dran."

Die Region: Im ganzen Februar hat das Ankerzentrum in Augsburg 300 Geflüchtete registriert, aktuell sind es 300 bis 400 – pro Tag. Die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, suchen in der Unterkunft im Gewerbegebiet Schutz. Reporter Jan Kandzora hat sich im Ankerzentrum umgeschaut und mit einigen Menschen gesprochen, die nun vorerst in Augsburg gestrandet sind. Fotograf Silvio Wyszengrad liefert die Bilder aus der Unterkunft. Unsere Reporterin Felicitas Lachmayr, die mit einem Arzt aus Bobingen unterwegs ist, ist unterdessen in Polen angekommen. Dort hat Mediziner Karl Gloczyk einen Teil der Hilfsgüter für die Ukraine übergeben. Im Blog berichtet Felicitas Lachmayr über die Reise.

