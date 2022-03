USA

vor 9 Min.

Wie Putins Krieg Bidens Agenda über den Haufen wirft

Joe Biden bei der Ankündigung im Roosevelt Room des Weißen Hauses, dass russisches Öl nun nicht mehr in die USA importiert werden darf. Ein Vorgehen, das ihm innenpolitisch auf die Füße fallen könnte.

Plus US-Präsident Joe Biden wollte eigentlich Amerikas Militäreinsätze in Übersee beenden. Der Krieg in der Ukraine macht ihn nun zum Anführer der westlichen Welt.

Von Karl Doemens

Genau zwölf Minuten hat er in seinem engen Zeitplan eingeschoben für die Rede, die die Märkte in Aufruhr versetzen wird. Nun steuert der Präsident mit entschlossenem Schritt vom Oval Office zum Hubschrauber, der auf dem Rasen hinter dem Weißen Haus wartet. Der Himmel strahlt blau, die ersten Magnolienknospen im Rosengarten springen auf, der Frühling ist da. Aber es werden keine schönen Wochen für Joe Biden werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen