Brandenburg-Wahl 2024: Alle Infos zur Landtagswahl im Überblick

Am 22. September wählt Brandenburg seinen achten Landtag und ist damit das dritte Bundesland nach Sachsen und Thüringen, das 2024 wählt. Welche Daten sind wichtig und wer darf überhaupt wählen? Die genauen Termine, Infos zur letzten Landtagswahl und Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie hier.

Übrigens: Wenn sie feststehen, finden Sie bei uns die Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl 2024.

Wann ist die Landtagswahl 2024 in Brandenburg?

Der Termin für die Landtagswahl in Brandenburg 2024 wurde frühzeitig festgelegt: Am 22. September dürfen die wahlberechtigten Brandenburgerinnen und Brandenburger ihre Stimmen abgeben. Dann wird entschieden, wie der Landtag sich zukünftig zusammensetzt.

Wann war die letzte Wahl in Brandenburg?

Die letzte Brandenburgische Landtagswahl fand 2019 statt. Damals wurde Dietmar Woidke von der SPD zum Brandenburgischen Ministerpräsidenten. Das Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg 2019 sah wie folgt aus:

SPD: 26,2 Prozent

AfD: 23,5 Prozent

CDU: 15,6 Prozent

Grüne: 10,8 Prozent

Linke: 10,7 Prozent

BVB/Freie Wähler: 5,0 Prozent

FDP: 4,1 Prozent

Tierschutz Partei: 2,6 Prozent

Sonstige: 1,5 Prozent

Landtagswahl in Brandenburg: Wer darf wählen?

Wahlberechtigt bei der Landtagswahl in Brandenburg ist laut Land Brandenburg jede Person, die:

die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt

am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat

seit mindestens einem Monat in Brandenburg den ständigen Wohnsitz hat

im Wählerregister eingetragen ist

Wenn man die Wahlbenachrichtigung erhält, ist damit automatisch bestätigt, dass man im Wählerregister steht und wahlberechtigt ist. Diese wurde per Brief bis zum 21. Tag vor der Landtagswahl verschickt. Ist man am Wahltag nicht in Brandenburg, kann man vorher per Briefwahl wählen. Egal, ob per Briefwahl oder im Wahllokal, bei der Landtagswahl in Brandenburg haben Wählerinnen und Wähler eine Erst- sowie eine Zweitstimme.

Auch interessant: Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie Sie wählen können. Außerdem kann man das Wahllokal auch wechseln.

Landtagswahl Brandenburg 2024: Welche Kandidaten und Parteien treten an?

Die Landtagswahl in Brandenburg am 22. September könnte eine sehr bedeutende Wahl sein, berichtet die brandenburgische Regionalzeitung MOZ. Zum ersten Mal könnte es passieren, dass mit der AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall in allen drei Ländern die stärkste Kraft wird, während ehemalige Volksparteien weiter abbauen.

Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin wurden von Parteien aufgestellt. Das ist die Übersicht für SPD, AfD, CDU, Grüne, Linke, BVB / Freie Wähler, FDP und BSW:

Dietmar Woidke (SPD)

Hans-Christoph Berndt (AfD)

Jan Redmann (CDU)

Antje Töpfer und Benjamin Raschke (Bündnis90/Die Grünen)

Sebastian Walter (Die Linke)

Péter Vida (Brandenburger Vereinte Bürgerbewegungen/Freie Wähler)

Zyon Braun (FDP)

Robert Crumbach (BSW)

Übrigens: Wann das Ergebnis für die Landtagswahl kommt, steht schon jetzt fest.