Wer will kommendes Jahr Kanzler werden?

„Das wäre etwas, was aus Sicht eines Bayern eine spannende Aufgabe sein könnte“, erklärte Söder Anfang Juli 2024. Mit dieser Aussage hielt sich der bayerische Ministerpräsident eine Kandidatur offen,

Daniel Günther:

Auch der Name Daniel Günther ist schon im Zusammenhang mit einer möglichen Kanzlerkandidatur gefallen. Explizit geäußert zur K-Frage hat sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, der seit 2017 im Amt ist, jedoch länger nicht mehr. Anfang Juni 2024 sagte Wüst, dass er Merz im Amt sehe. Was Söder angeht, so denke er, dass er „aus den Fehlern von damals gelernt habe und den aufgestellten Kandidaten unterstützen werde“.