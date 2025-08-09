Türkische Küche kann mehr als Kebab: Dieser Bulgur überzeugt auch Kritiker

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Istanbul

Eigentlich sollte man einfach am Bosborus sitzen, vielleicht mit einer Tasse Apfeltee in der Hand, und schauen, wie die Schiffe vorbeiziehen. Wäre schön, wenn die Zeiten ebenso gemächlich wären, wie mancher Tanker dort. Vielleicht weniger schwer beladen. Immer wieder gibt es Neues auf den Wellen zu entdecken, Fähren, Partyboote, ein paar Fischer auf kleinen „Nussschalen“. Und am anderen Ufer vielleicht sogar eines dieser wunderschönen, weißen Holzhäuser, die Istanbuls Charme früher ausmachten und leider immer weniger werden. Doch nirgendwo sonst kann man von Europa so gemütlich nach Asien schauen.

Das Rezept für Bulgurpilaw mit grünen Bohnen,Zwiebeln und Tomaten

Die Zutaten für Bulgurpilaw mit grünen Bohnen, Zwiebeln und Tomaten (vier bis sechs Personen): 350 g Stangen- oder Buschbohnen, 2 EL Olivenöl, 1 Zwiebel (fein gehackt), 4 Knoblauchzehen (fein gehackt), 1 Dose stückige Tomaten (400 g), 225 ml heißes Wasser (für die Bohnen), 400 g grober Bulgur, Meersalz, frisch gemahlener Pfeffer, 1 TL pul biber, 340 ml Wasser (für den Bulgur), Naturjoghurt oder pflanzliche Alternative zum Servieren.

So geht es: Die Stangenbohnen waschen, putzen der Länge nach halbieren und in 7 cm lange Streifen schneiden (bei Buschbohnen entfällt das Halbieren). In einer Schüssel beiseitestellen.

Das Olivenöl in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze fünf Minuten dünsten. Die Bohnen und den Knoblauch hinzufügen und eine Minute lang verrühren. Die stückigen Tomaten und 225 ml heißes Wasser hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und gut verrühren. Aufkochen, dann die Hitze reduzieren und etwa 25 Minuten köcheln lassen. Die Bohnen sollten noch Biss haben.

Den gewaschenen Bulgur, pul biber und 340ml Wasser einrühren und zugedeckt bei schwacher Hitze 15 Minuten kochen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgesogen ist. Den Herd ausschalten, den Topf mit einem sauberen Geschirrtuch abdecken und den Deckel fest aufsetzen. Zehn Minuten ruhen lassen (das Geschirrtuch saugt überschüssige Flüssigkeit auf)

Den Pilaw auflockern, abschmecken und gegebenenfalls mit Salz, Pfeffer und pul biber nachwürzen. Bohnen und Bulgur mischen und heiß mit einem Klecks Naturjoghurt oder einer pflanzlichen Alternative servieren.

Übrigens: Sebze heißt auf türkisch Gemüse. Die Autorin Özlem Warren ist eine türkische Gastronomie-Autorin und Kochlehrerin.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Özlem Warren: Sebze: Gemüse auf türkisch. Mein vegetarisches Kochbuch. ZS, 256 Seiten, 34 Euro