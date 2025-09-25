In der Rapunzelwelt in Legau dreht sich alles um Bio-Lebensmittel - wie alles mit einer Badewanne anfing

Wer zu Hause in sein Bad schlendert und einen Blick auf die Badewanne wirft, der denkt an Schaumbäder, Entspannung pur oder fröhlich planschende Kinder. Nur selten kommt einem da ein Frühstücksmüsli in den Sinn. Bei der Firma Rapunzel ist das anders. Denn da hat eine Badewanne ganz viel mit den ersten Stunden des Unternehmens zu tun. Das war genauer gesagt 1974, als Firmengründer Joseph Wilhelm mit Jennifer Vermeulen und Freunden in ihrer WG an einer Müslirezeptur tüftelten. Weil die Frühstücksmischung so gut ankam, schafften sich alle eine Badewanne an, um größere Mengen herzustellen. Gearbeitet wurde da zum Mischen der Zutaten mit den Händen und hochgekrempelten Ärmeln.

Die Kugelbahn zählt zu den Highlights in der Rapunzelwelt

Dass das bei gleichgebliebener Rezeptur mittlerweile Maschinen übernehmen, davon können sich Groß und Klein bei einem Besuch der Rapunzel-Welt selbst überzeugen. Im interaktiven Museum wird nicht nur die Firmengeschichte beschrieben und Interessantes über den Bio-Anbau vermittelt, auch Kinder haben hier einiges zu entdecken. Ein Highlight ist da die neun Meter lange Kugelbahn im Museum oder die Erstellung eines digitalen Gemüse- oder Obstgesichtes – da sind Lacher garantiert.

Icon vergrößern Zur Rapunzelwelt in Legau gehört auch ein Garten. Foto: Stefanie Hammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zur Rapunzelwelt in Legau gehört auch ein Garten. Foto: Stefanie Hammer

Und wie ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Oft kann man Lebensmittel noch danach genießen, und hier wird erklärt, auf was man achten muss. So lässt sich vielleicht ein kleiner Teil des - wie im Museum beschrieben ist - 2,6 Millionen Tonnen vermeidbaren Lebensmittelabfalls pro Jahr in Deutschland reduzieren. Die Haselnuss-Rallye, die über viele Stationen des Firmengeländes führt, ist ein großer Rätselspaß für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Wer sich an der Kasse eine Karte dafür abholt und das Rätselwort herausfindet, der bekommt eine kleine Belohnung. Während der Rallye kommt man auch am 20 Meter hohen Rapunzelturm vorbei, dessen Besteigung sich vor allem an schönen Tagen für eine wunderbare Aussicht über das Voralpenland lohnt. Und Achtung: Natürlich ist der Turm auch bewohnt und es ist nicht schwer zu erraten, von wem.

Auf dem Gelände in Legau gibt es noch viel mehr zu erkunden

Auf dem weiteren Gelände gibt es noch viel zu erkunden: Ein Tropenhaus, ein Sand- und ein Erlebnisspielplatz, ein hübsch angelegter Blumengarten, der Firmen-VW-Bulli mit knallbunter Flower-Power-Lackierung oder ein weiteres Museum, das sich ganz dem Öl gewidmet hat. Auch das Probesitzen auf dem 15-PS starken Oldie-Traktor kommt hervorragend an bei den Kleinsten.

Adresse: Rapunzel-Welt, Rapunzelstraße 2, 87764 Legau

Öffnungszeiten: Im Museum und Öl-Museum: Dienstag bis Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr, letzter Einlass 16 Uhr – Der Bio-Markt und das Café/Bistro haben an den Besuchszeiten des Museums geöffnet und auch darüber hinaus. Genaue Zeiten sind auf der Homepage der Rapunzel einsehbar.

Eintrittspreis Museum: Erwachsene 4,90 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahren 2,90 Euro, Kinder bis 3 Jahre kostenlos, Ermäßigungen sind verfügbar

Tipp: Im „Rapunzel-Casino“, der hauseigenen Kantine, dürfen auch externe Gäste essen. Einfach einmal vorbeischauen. Geöffnet ist hier immer montags bis freitags.

Veranstaltungen: Es lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Veranstaltungen. Es werden z.B. Führungen, Discoabende, Backkurse und vieles mehr angeboten. In den Herbstferien gibt es ein umfangreiches Angebot für Kinder und Ende November einen Weihnachtsmarkt.

Barriere: Bis auf den Rapunzel-Turm sind alle Bereiche barrierefrei.

Hunde: Dürfen leider nicht in die Rapunzel-Welt.

weiter Informationen: https://www.rapunzelwelt.de/



