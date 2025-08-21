Gut übernachten in Lissabon: Ein Hotel mitten in der Stadt mit grünem Patio

Das Haus liegt ein paar Treppen hoch am Champs-Élysées Lissabons, der eleganten und lebhaften Avenida da Liberdade, ganz versteckt. Höchstens der Doorman läßt es erahnen. Wer mal drin ist, hört vom Stadtrauschen nichts mehr, schaut als Erstes in einen Patio voller strotzend grüner Pflanzen, lässt den Koffer aufs Zimmer bringen und bleibt genau dort sitzen für eine Weile, luncht vielleicht im Grünen oder atmet aus beim Willkommens-Drink.

Das Hotel Valverde liegt mitten in Lissabon. Foto: Hotel

Das Hotel Valverde hat 48 Zimmer mitten in Lissabon

48 Zimmer gruppieren sich um den Hof und den kleinen geschützten Pool auf der Beletage, Klassiker allesamt, komfortabel und vollkommen ruhig in der Nacht. Das Restaurant am Atrium hat Holzspaliere für die Diskretion der Speisenden und meergrüne Bodenfliesen, schließlich sind wir in Portugal. Da geht ohne Fliesen gar nichts.

Perfekte Entspannung nach einer Tour durch Lissabon

Das Valverde ist der perfekte Ort, um nach einer Wanderung durch die Stadt der sieben Hügel ganz und gar zu entspannen. Das Hotel gehört zu Relais&Chateaux, eine weltweit agierende Vereinigung sehr properer Wohlfühlhotels. Man kann sich der Rundumversorgung sicher sein, bleibt als Gast aber Individualist. Auch im Valverde ist das so.

Info: Hotel+Garten Valverde. Avenida da Liberdade 164, 1250-146 Lissabon, Tel. 00351/21 094 03 00, DZ ab 300 Euro inkl. Frühstück, www.valverdehotel.com