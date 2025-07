Im Hotelchen in Erlangen übernachtete auch schon Elke Heidenreich

Es ist der Anhang „chen“, der diese besondere Unterkunft in Erlangen von anderen unterscheidet. Das „Hotelchen am Theater“ macht sich nicht größer als es ist. Mit seinen inzwischen zwölf Zimmern ist es immer noch ein kleines Haus. Und das mit großem Selbstbewusstsein. Die liebenswürdige Gastgeberin Nora Dörr kann auf eine kleine „Wall of Fame“ verweisen: Christine Hörbiger, Elke Heidenreich, Friedrich von Thun, Bärbel Bas und viele andere waren schon hier zu Gast.

Das Frühstück im Hotelchen ist ausgiebig und regional

Angefangen hat Noras Mutter Tini in dem schönen alten Haus in der Erlanger Altstadt mit fünf Zimmern. „Alle Kinderzimmer wurden Hotelzimmer“, erinnert sich Nora, „und der Familientisch wurde zum Frühstückstisch für die Gäste“. Die sitzen auch heute noch gern um den großen Holztisch und diskutieren – meist über Kunst und Kultur. Denn das Theater ist inspirierend nah. Und ein ausgiebiges, regionales Frühstücksbüfett lädt zum Verweilen ein.

Icon Vergrößern Das Hotelchen in Erlangen. Erlangen, Unterkunft, Hotelchen am Theater Foto: Lilo Solcher Icon Schließen Schließen Das Hotelchen in Erlangen. Erlangen, Unterkunft, Hotelchen am Theater Foto: Lilo Solcher

Die zwölf Zimmer in dem Haus mit der rosaroten Fassade und den blauen Fensterläden sind alle liebevoll eingerichtet in einer Mischung aus Vintage und Design. Alles da, was man so braucht, um sich wohl zu fühlen. Das Studio im zweiten Obergeschoss hat sogar eine Sauna. In die Zimmer und ins Studio kommt man über den hübschen Innenhof, in dem auch Herr und Frau Amsel ein Zuhause gefunden haben. Herr Blau und Richard heißen die großen Hunde, die brav auf ihren Plätzen bleiben, wenn Gäste keine Hunde mögen. Die beiden Vierbeiner freuen sich aber auch über Streicheleinheiten.

Das Hotelchen in Erlangen hat viele Stammgäste

Es fühlt sich alles an wie eine große Familie. Kein Wunder, dass Gastgeberin Nora sich über treue Stammgäste freuen kann. Man würde am liebsten gleich den nächsten Aufenthalt buchen.

Hotelchen am Theater, Theaterstr. 10, 91054 Erlangen, Tel. 09131/80860, E-Mail: info@hotelchen-am-theater.de, www.hotelchen-am-theater.de, DZ ab 145 Euro