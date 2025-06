Gut übernachten in Lissabon: Ein Palast mit Stil und Garten für Genießer

Lissabons Stadtteil Príncipe Real im historischen Stadtkern gilt als einer der vornehmsten mit seinen Parks, Aussichtspunkten, Restaurants, eleganten Geschäften, Museen und alten Stadthäusern. Darf man eintreten, so wie durch das diskrete Tor des Palácio Principe Real, entfährt einem ein Wow!

Ein Garten voller Farbenpracht in Lissabon

So ein herrlicher Garten mit einem prachtvoll lila blühenden Jakarandabaum, rotem Hibiskus, reifen Zitronen und einem Drachenbaum am stillen Pool, gleich neben der Yoga-Remise. An der rosigen Kehrseite des Hauses winden sich Blautrauben um eine Freitreppe. Drumherum stehen Tische und Stühle.

Drinnen im einstigen Familienhaus der Lissaboner feinen Gesellschaft aus dem Jahr 1877 hat Gail Curley den Faden gekonnt aufgenommen und der Vergangenheit Modernität, Farbe und Frische eingehaucht. Wie magisch das puderrosa Esszimmer. Die 25 großzügigen Zimmer und Suiten sind licht. Die Sonne scheint auf samtene mandarinenfarbigen oder tomatenrote Recamieren. Im Salon mit den ausschweifenden tintenblauen Azulejos stehen zimtfarbene Sofas und Papageien lugen unter gefältelten Lampenschirmen hervor. Das Haus ist voller Details aus alter Zeit.

Der Palácio Príncipe Real wurde liebevoll renoviert

Alles liebevoll restauriert und mit Witz ausgesucht und arrangiert von Gail, deren Mann Miles und sie Eigentümer und Gastgeber dieses hinreißenden Hauses sind. Zauberhafte gebildete Weltbürger, ursprünglich aus England stammend. Jedem Gast geben sie das Gefühl, er sei persönlich von ihnen eingeladen. Die köstliche Küche muss noch erwähnt werden. Möchte man da noch ausgehen?

Pálacio Príncipe Real. Rua de Sao Marcal, 77, 1200-419 Lissabon, Tel. 00351/218 792 000, ab 495 Euro für 2 Personen, www.palacioprincipereal.com