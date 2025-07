Justin Bieber auf Mallorca: Das hat er auf der Insel für seine Gesundheit getan

Justin Bieber lässt es sich zurzeit mit Ehefrau Hailey und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues auf Mallorca gut gehen, wie das Mallorca Magazin berichtet. Hier scheint der Megastar zur Ruhe zu kommen und zu einem gesünderen Lebensstil zu finden. Justin selbst spricht von einem „Detox“-Urlaub. Aber was genau hat es damit auf sich?

Justin Bieber im Familienurlaub auf Mallorca: Er macht „Detox“ auf der Balearen-Insel

Auf Instagram teilte der kanadische Popstar im Laufe der letzten Tage ein paar aktuelle Urlaubs-Schnappschüsse mit seinen Fans. Dort verriet Justin allerdings nicht, wo die Biebers ihren Sommertrip verbringen. Laut Informationen der Bild gastiert das Promipaar mit Sohn Jack Blues im Hafenort Port d’Andratx, der an der Westküste Mallorcas liegt. Dort sollen sie die luxuriöse Villa Puesta del Sol angemietet haben, die über eine großzügige Terrasse mit Pool und Meerblick verfügt und Platz für bis zu zehn Gäste bietet.

Während andere Urlauber die größte Balearen-Insel für einen ausgiebigen Party-Marathon am Ballermann besuchen, hat Justin Bieber auf Mallorca wohl genau das Gegenteil im Sinn. Auf den ersten Urlaubsfotos, die der 31-Jährige auf Instagram postete, zeigte er sich mit Bart und rot-verschwitztem Gesicht, ein Handtuch über dem Kopf. Dazwischen eine Aufnahme von einer mit Bäumen gesäumten Autobahn. Zu dieser Fotoserie schrieb Bieber schlicht „Detox“ – also Entgiftung.

Ob er damit tatsächlich auf einen medizinischen Entgiftungsprozess anspielt, dem er sich zur Entwöhnung von Alkohol oder Drogen unterzieht, ist nicht bekannt. Wie der Musikexpress berichtet, kursierten in den sozialen Medien Anfang des Jahres vermehrt Spekulationen darüber, ob Justin erneut den Drogen verfallen sei, was ein Sprecher jedoch dementierte. Laut eigenen Angaben hatte der ehemalige Kinderstar allerdings in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen, wie er dem Männermagazin GQ verriet. Zudem machen dem Sänger seit Jahren mehrere Krankheiten zu schaffen. Zuletzt gab er seinen Fans auf Instagram düstere Einblicke in sein Seelenleben, schrieb von Aggressionsproblemen, Selbstzweifeln und Erschöpfung und bezeichnete sich selbst als „kaputt“.

Was bedeutet Detox und was bringt der Gesundheits-Trend?

Ruhe, Entspannung und der Fokus auf das eigene Wohlergehen dürften für den geplagten Sänger im Moment wohl genau das sein, was er braucht. Gut möglich also, dass sich Justin in seinem Urlaubs-Post aus Mallorca weniger auf einen Substanzentzug als auf Detox als Lifestyle- und Gesundheits-Trend bezieht. Wie der Krankenversicherer Barmer auf seiner Internetseite schreibt, soll der Körper durch Detox-Maßnahmen innerlich gereinigt und entgiftet werden, um Energie und Wohlbefinden zu steigern.

Entschlackende Getränke und Diäten, Darmreinigungen, Pflaster, Bäder, Nahrungsergänzungsmittel und Co. sollen dazu beitragen, vermeintliche „Verunreinigungen“ im Körper zu beseitigen, die durch schlechte Gewohnheiten, ungesunde Ernährung oder Umwelt-Schadstoffe verursacht wurden. Größtenteils liegt diesen Detox-Anwendungen laut Barmer allerdings keine wissenschaftlich belegte Wirksamkeit zugrunde. Ein gesunder Körper verfüge zudem bereits über ein wirksames natürliches Entgiftungssystem, das unerwünschte Stoffe eigenständig ausscheidet, wie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betont.

Gesundheitstrip nach Mallorca: Auch ein anderes Promi-Paar war hier kürzlich im Urlaub

Ob Justin Bieber nun den Aufenthalt auf Mallorca nutzt, um sich durch Ernährung, Präparate und Schwitzkuren gesunder und fitter zu fühlen, oder ob ihm die Auszeit am Meer mit Frau und Kind einfach so guttut, dass sie für ihn quasi wie eine Detox-Kur wirkt: Der Kanadier scheint den Urlaub auf der bei Touristen aus aller Welt beliebten Balearen-Insel zu genießen.

Justin Bieber ist übrigens nicht der einzige prominente Urlauber, der auf Mallorca etwas für seine Gesundheit tut. Zuletzt sorgten etwa US-Rapper Kanye West und seine Freundin Bianca Censori mit ihrem Aufenthalt auf der Insel für Schlagzeilen. Censori soll dort in der luxuriösen „Balance Rehab Clinic“ behandelt worden sein.

Justin Bieber zeigt auf Mallorca sein Liebesglück mit Ehefrau Hailey

Doch Justin widmet sich auf Mallorca nicht nur seiner Gesundheit, sondern nimmt sich scheinbar auch Zeit für Zweisamkeit mit Hailey. Kurz nach seinem „Detox“-Post überraschte der Popsänger, der sich auf seinen Social-Media-Kanälen sonst selten mit seiner Ehefrau ablichten lässt, mit gemeinsamen Fotos und einer öffentlichen Liebeserklärung an das 28-jährige Model.

Auf seinem Instagram-Account teilte er eine Fotoserie, die ihn und Hailey in inniger Umarmung vor romantischer Sonnenuntergangs-Kulisse zeigen. Die beiden strahlen und halten sich fest umschlungen. „My forever n always“ („Mein für immer und ewig“), titelte Justin, gefolgt von zahlreichen Herzchen-Emojis. Das Liebesglück der Biebers wirkt in diesem Moment perfekt, allen Krisen- und Trennungsgerüchten der vergangenen Monate zum Trotz. Die „Entgiftungs“-Auszeit auf der beliebten Urlaubsinsel scheint dem Sänger und seiner Familie offenbar auch in Sachen Beziehung gutzutun.