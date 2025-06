Mallorca-Urlauber betroffen: Mitarbeiter einer Airline kündigen Streik für diese Woche an

Die spanische Gewerkschaft Unión Sindical Obrera (USO) hat für den 25. bis 27. Juni 2025 einen dreitägigen Streik der Easyjet-Kabinencrews angekündigt. Was genau das aktuell für Mallorca-Urlauber bedeuten könnte und wie Sie im Falle eines Streiks am besten reagieren.

Streik bei Airline Easyjet: Das müssen Mallorca-Urlauber jetzt wissen

Die Gewerkschaft hat den dreitägigen Streik der Kabinencrews bei Easyjet bereits Mitte Juni angekündigt. Vom 25. bis 27. Juni, also Mittwoch bis Freitag, sollen laut Angaben der Gewerkschaft Easyjet-Mitarbeiter in Barcelona, Alicante, Málaga und besonders Palma de Mallorca streiken. Allein auf Palma entfallen einer Stellungnahme der USO zufolge 281 der insgesamt 657 Flugbegleiter, die in dieser Woche zum Arbeitskampf aufgerufen sind. Wie die Gewerkschaft bekannt gibt, wolle man für sie die gleichen Löhne wie an anderen europäischen Standorten durchsetzen. In Spanien läge das Grundgehalt der Kabinencrews bei 14.067,08 Euro brutto im Jahr. Das seien 30 bis 200 Prozent weniger als bei anderen Easyjet-Crews in Europa. Beispielsweise verdienten in Portugal Kolleginnen und Kollegen 18.214 Euro, in den Niederlanden 27.147 Euro und in Deutschland 32.198,40 Euro jährlich. Zudem seien etwa 75 Prozent des spanischen Easyjet-Kabinenpersonals als „fijo discontinu“ beschäftigt – fest, aber nur saisonal beschäftigt und kämen demnach nur auf 10.500 Euro im Jahr.

Easyjet beteuerte, nach der Streikankündigung den regulären Flugbetrieb „so normal wie möglich“ durchzuführen, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Fluggesellschaft warnte jedoch indirekt vor einzelnen Einschränkungen. Das betreffe besonders Flüge von und nach Mallorca, wo laut Gewerkschaft bis zu 21 Maschinen betroffen sein könnten. Gerade Deutsche, die sich auf der Rückreise von Mallorca befinden, müssen also Acht geben, denn meist käme das spanische Kabinenpersonal bei den Rückflügen zum Einsatz.

Easyjet-Streik auf Mallorca – Was Passagiere beachten sollten

Reisenden empfiehlt sich daher ein frühzeitiger Status-Check bei der Airline. Sollte der Flug annulliert werden, müssen Passagiere laut EU-Verordnung (EU 261/2004) entweder eine Umbuchung, eine Ersatzbeförderung oder eine Erstattung des Ticketpreises erhalten. Darauf verweisen sowohl die Verbraucherzentrale als auch der ADAC in entsprechenden Beiträgen.

Demnach sei das Unternehmen verpflichtet, bei Wartezeiten auch Verpflegung, Unterkunft und Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ein innerbetrieblicher Streik, wie der von der USO angekündigte, befreit die Airline nicht von der Pflicht zur Entschädigung: Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 23. März 2021 (C-28/20) sind Airline-interne Streiks kein „außergewöhnlicher Umstand“. Das bedeutet: Passagiere haben bei kurzfristigen Annullierungen Anspruch auf Ausgleichsleistungen bis zu 600 Euro. Die genaue Höhe hängt allerdings von der Entfernung zwischen Abflug- und Zielflughafen ab.

Mallorca-Urlauber, die in dieser Woche von den Streiks betroffen sind, sollten unbedingt alle Belege wie Buchung, Kommunikation der Airline sowie Quittungen für Verpflegung und Unterkunft sichern, rät die Verbraucherzentrale. Ist eine Ersatzbeförderung durch die Airline nicht möglich, kann der Passagier selbst eine andere Route buchen und die Mehrkosten später zurückfordern, erinnert zudem der ADAC und erweist auf Unterstützung bei der Durchsetzung der Ansprüche über Portale wie das von der EU unterstützte „Flightright“.

