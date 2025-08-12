Mallorca: Was kann man bei schlechtem Wetter machen?

Deutsche Urlauberinnen und Urlauber, die sich in ein Flugzeug in Richtung Mallorca setzen, wollen häufig schlechtem oder unbeständigem Wetter entfliehen. Sie freuen sich auf die klimatischen Bedingungen der Sonneninseln im Mittelmeer, auf der das Wetter tatsächlich meistens deutlich besser ist als in Deutschland. Doch auch auf Mallorca regnet es – und das gar nicht so selten. Die Mallorca Zeitung berichtet von durchschnittlich 70 Regentagen im Jahr. Bei der Statistik macht es allerdings keinen Unterschied, ob es eine Minute oder mehrere Stunden regnet.

Falls es sich nur um einen kurzen Schauer handelt, kann der restliche Tag auf der Baleareninsel trotzdem schön und sonnig sein. Dann können Touristen einen Strandtag einlegen, oder das schöne Wetter anderweitig genießen. Doch wenn tatsächlich ein Schlechtwettertag ansteht, braucht es Alternativen. Wir haben Aktivitäten für Regentage auf Mallorca zusammengesucht.

Mallorca bei Regen: Drachenhöhle und Ses Fonts Ufanes

Wenn es auf Mallorca regnet, können Sie die Flucht unter die Erde antreten. Um in die Coves del Drach zu gelangen, müssen rund 25 Meter hinuntergestiegen werden, wie Geo berichtet. In der „Drachenhöhle“, wie der deutsche Name lautet, herrschen das ganze Jahr über Temperaturen um die 21 Grad. In der rund 1200 Meter langen Höhle liegt ein unterirdischer See, der mit Ruderbooten befahren werden kann. Seit 1935 sind Live-Konzerte eines Quartetts Tradition, das in einem der Boote sitzt. Die klassische Musik gehört zu einer Besichtigung der Drachenhöhle, die im Osten Mallorcas nahe Porto Cristo liegt, dazu.

Geo empfiehlt in dem Bericht eine weitere Aktivität, die der Regen überhaupt erst möglich macht. Etwa acht Stunden, nachdem im Tramuntana-Gebirge die ersten Regentropfen gefallen sind, schäumen die unterirdischen Quellen Ses Fonts Ufanes über. Ein großartiges Naturschauspiel, das in einem Wäldchen im Norden der Insel von einem kleinen Besucherhaus aus beobachtet werden kann. Das Wasser schießt aus den Kalkböden und fließt schäumend zwischen Bäumen und Steinen umher.

Mallorca bei schlechtem Wetter: Museen und Shopping

Wenn das Wetter auf Mallorca keinen Strandtag hergibt, dann gibt es einige Museen, die einen Besuch wert sind. Wir haben die interessantesten Museen zusammengesucht. Die Informationen stammen unter anderem aus dem Mallorca Magazin und von Geo.

Fantasy Museum (Palma) : Viele Räume mit unterschiedlichen Mottos. Es geht vor allem um Farbenspiele und Illusionen.

Es Baluard (Palma) : Wer sich für zeitgenössische Kunst interessiert, der kann in „das Bollwerk“. Das Museum liegt hinter den Mauern der Festung Sant Pere, die über dem Hafen von Mallorcas Hauptstadt Palma thront.

Glasmuseum Gordiola (Algaida) : In einem modernisierten Burggebäude wird geblasenes Glas ausgestellt. Das Museum befindet sich einige Kilometer östlich von Palma.

Leuchtturm Portopí : Der drittälteste Leuchtturm der Welt steht in Palma. Im zugehörigen Museum wird die Geschichte der Leuchttürme auf den Balearen erklärt.

Wer sich mehr für Fische als für Geschichte und Kunst interessiert, kann in das Aquarium in Palma gehen. Ansonsten ist Shopping ein passender Programmpunkt bei schlechtem Wetter auf Mallorca. Auf der Baleareninsel gibt es überdachte Shoppingmalls. Die größten liegen in Palma (FAN und Porto Pí). Im Mallorca Fashion Outlet reihen sich die Läden in engen Gassen aneinander.

Mallorca: Aktivitäten bei schlechtem Wetter – Sport und Gastronomie

Bei schlechtem Wetter nehmen Restaurants und Bars eine noch wichtigere Rolle ein, als das auf Mallorca ohnehin schon der Fall ist. Ein Abstecher in einer der traditionellen Markthallen ist in diesem Zuge auch eine Idee. Das Mallorca Magazin empfiehlt den Mercat de l’Olivar in Palma und den Mercat de Santa Catalina.

Wer sich im Urlaub sportlich betätigen möchte, kann das auch drinnen tun. Der Trampolinpark Palma Jump ist nicht nur für Kinder interessant. Außerdem gibt es Tennishallen und Bowlingbahnen. Auf Mallorca verteilen sich zudem mehrere Kartbahnen, manche sind überdacht.

Auch interessant: Auf Mallorca wächst derzeit die Wut auf Touristen. Außerdem haben sich die Bierpreise am Ballermann erhöht und vor den Küsten befinden sich viele Spiegeleiquallen und Segelquallen.