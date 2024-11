Verschläft Bobingen Chancen für die Energiewende?

„Ich befürchte, dass wir da etwas verschlafen“, sagte Bobingens Zweiter Bürgermeister Armin Bergmann (SPD) während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Bobingen. Anlass war ein Antrag der FBU-Fraktion, sich Gedanken über mögliche Photovoltaik-Anlagen auf straßennahen Grünflächen zu machen. Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Bauamt war man in der Bobinger Verwaltung zu dem Schluss gekommen, dass derartige Anlagen bislang Neuland darstellen. Daher gebe es keinen Leitfaden für die Umsetzung. Es müsste jede Fläche einzeln betrachtet, überplant und hinsichtlich eines möglichen wirtschaftlichen Betriebs betrachtet werden. Dazu stellte Bergmann fest: „Das ist ein Antrag, der genau in das Betätigungsfeld des ‚EVB Energieerzeugung‘ fallen würde. Nur muss dieser Betrieb endlich gegründet werden.“

Die EVB Energieerzeugung-GmbH (eigenverantwortlicher Betrieb der Stadt) ist in Bobingen schon länger im Gespräch. Als GmbH soll die zukünftige Gesellschaft die Stadt Bobingen und die Energie Schwaben als Teilhaber zusammenbringen. Diese Gesellschaft soll sich dann um eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Stadt Bobingen beim Thema Energieerzeugung kümmern.

Wird es eine finanzielle Beteiligung Bobingens am Windpark Burgwalden geben?

Somit wäre die Frage nach den PV-Anlagen auf städtischen Flächen dort sehr gut aufgehoben, so Bergmann. Eine noch wichtigere Aufgabe dieser zu gründenden Gesellschaft sei allerdings eine mögliche städtische Beteiligung an den geplanten Windkraftanlagen in Burgwalden. Ein Thema, das viele Bürgerinnen und Bürger in Bobingen momentan beschäftige, sei die Art der Bürgerbeteiligung an den Windrädern. „Dazu müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns als Stadt an dem 100-Millionen-Euro-Projekt beteiligen wollen“, so Bergmann.

Die Stadt müsse entscheiden, in welcher Höhe eine Eigeninvestition geplant werden soll. Dazu brauche es die EVB Energieerzeugung-GmbH. Seiner Meinung nach gebe es schleunigst Handlungsbedarf, sagte Bergmann.

Bürgermeister Klaus Förster (CSU) entgegnete, dass über mögliche Formen der Bürgerbeteiligung erst gesprochen werden könne, wenn klar sei, wie viele Anlagen in Burgwalden letztendlich genehmigt werden. Im Moment läge nur die Freigabe der Bundeswehr vor. Zur Gründung der Gesellschaft habe es schon Sondierungsgespräche gegeben, es müsse aber erst noch geklärt werden, wie die Anteilsverteilung letztlich aussehen solle.

Bobingen sollte Kompetenzen aufbauen

Stadtrat Lukas Geirhos (Grüne) war ebenfalls der Meinung, dass die Gründung der GmbH nun schnellstens angegangen werden sollte. Mit Blick auf den Antrag der FBU stellte er fest, dass, entgegen den Aussagen der Verwaltung, Technologien für entsprechende PV-Anlagen längst verfügbar seien. Dazu brauche es aber Kompetenzen, die in Bobingen derzeit nicht vorhanden seien. Diese könnten unter dem Dach der EVB Energieerzeugung-GmbH aufgebaut werden. Auch das gerade erst gegründete Regionalwerk-Lech-Wertach-Stauden könnte daran beteiligt werden.

Zum Ende der Beratung fasste das Gremium den Beschluss, dass die Prüfung, ob PV-Anlagen auf straßennahen Grünflächen in Bobingen möglich wären, als Projekt in die neu zu gründende GmbH eingebracht werden soll. Ein weiteres Kleinprojekt, das unter dem Dach dieser Gesellschaft wohl gut aufgehoben wäre, sind sogenannte „Balkonkraftwerke“ auf Wohngebäuden, die der Stadt Bobingen gehören. Hierzu will das Bobinger Energieteam ein Pilotprojekt vorantreiben. Um die Meinung, Balkonanlagen an Mehrfamilienhäusern seien optisch unschön zu widerlegen, soll aus finanziellen Mitteln des Energieteams ein städtisches Wohngebäude in der Südlichen Fraunhoferstraße mit derartigen Anlagen bestückt werden. Dadurch soll gezeigt werden, dass sich diese durchaus optisch einfügen könnten.