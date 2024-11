Windkraft in Bobingen: Gibt es ein Kommunikations-Defizit?

Von Beginn an stand das Thema „Windkraft in Bobingen“ unter keinem guten Stern. Die Kommunikationsstrategie der Stadt war, gemessen an der Wichtigkeit des Projektes, von Anfang an wenig professionell. Bekannt wurden die Pläne zu den geplanten Windkraftanlagen in Burgwalden eher zufällig. Auf einer Stadtteilversammlung der CSU im Ortsteil Reinhartshausen zeigte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, „aus Versehen“, wie er später erklärte, eine Zeichnung eines Münchner Planungsbüros. Dazu sagte er, dass das nur eine Zeichnung ohne größere Aussagekraft sei. Doch jetzt, rund zwei Jahre später, ist es exakt dieses Büro, das federführend bei dem Projekt ist.

