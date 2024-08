„Auch ein superguter Schwimmer kann ein Problem kriegen“ 

Das Wetter im Augsburger Land ist wie gemacht für einen Ausflug ans Wasser. Mit einem kleinen Boot fahren am Samstag zwei Freiwillige der Wasserwacht Königsbrunn in der strahlenden Sonne über den Ilsesee. Sie sind nicht für einen Ausflug hier, sondern machen eine Kontrollfahrt. Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Das Gebäude der Wasserwacht liegt direkt am Rande des Sees, von hier aus kümmern sich Ehrenamtliche um alle Notfälle, die dort anfallen. Die Gruppe ist eine von mehreren Ortsgruppen der Wasserwacht Augsburg-Land, die sich um Notfälle und Probleme an Augsburger Badeseen kümmern. Sie sind zur Stelle, wenn, wie vor zwei Wochen am Ilsesee und vor zwölf Tagen in Langweid, Helfer für die Suche nach einer vermissten Person gebraucht werden. Weitere lokale Wasserwachten gibt es am Rothsee und in Augsburg.

