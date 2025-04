Mögliche AEV-Neuzugänge: Diese Namen sind bei den Panthern im Umlauf

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell weilt derzeit in Nordamerika und durchforstet die dortige Eishockey-Szene nach potenziellen Kandidaten für die Augsburger. Es zählt zu seinen Kernkompetenzen, Rohdiamanten zu finden, die dann bei den Panthern glänzen. In der Vergangenheit ist das Mitchell immer wieder mal gelungen, auch wenn nicht jede Verpflichtung dann auch tatsächlich eingeschlagen hat. Es ist die Zeit des Jahres, in der es in der Gerüchteküche am heißesten zugeht. Namen von vermeintlich sicheren Transfers werden in Fankreisen mit großem Eifer gehandelt. Wie groß der jeweilige Wahrheitsgehalt ist, lässt sich oft erst sagen, wenn der betreffende Spieler irgendwo als Neuzugang verkündet wird.

Rückkehr von Strauss Mann? Die Chancen steigen wieder

Das ist auch in Augsburg nicht anders. Tobias Ancicka beispielsweise wurde als möglicher Kandidat für die vakante Torwartposition der Panther gerüchtet. Offenbar war der 24-Jährige, der in Köln unter Vertrag steht, tatsächlich ein Thema. Allerdings hat Ancicka auch für die kommende Saison einen Vertrag bei den Haien und soll den nun auch erfüllen (wollen). Die Theorie hinter dem Gerücht lautete, dass Ancicka als klare Nummer 1 in die kommende Spielzeit gehen wolle - was in Augsburg der Fall gewesen wäre. Köln dagegen hat sich wohl schon die Dienste des Mannheimer Torwarts Felix Brückmann gesichert (die Adler wiederum sollen Maximilian Franzreb aus Bremerhaven geholt haben), was für Ancickas Nummer-1-Wunsch keine gute Aussicht ist. Sicher scheint also, dass Ancicka nicht nach Augsburg kommt. Das wiederum erhöht die Chancen auf eine Rückkehr von Strauss Mann beträchtlich. Der war nach dem Klassenerhalt ohne konkretes Angebot der Panther in die USA geflogen.

Hängt Panther-Kapitän Denis Reul noch eine Saison beim AEV dran?

Offen ist zudem die sportliche Zukunft des Panther-Kapitäns Denis Reul. Dem Vernehmen nach wären die Panther nicht abgeneigt, dem 35-Jährigen noch einmal einen Vertrag zu geben. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass Reul seine Karriere überhaupt fortsetzt. Diese Entscheidung ist nach Informationen unserer Redaktion noch nicht gefallen. Ungeklärt ist auch der Verbleib von Thomas Schemitsch, 28. Der Verteidiger war einer der wenigen Lichtblicke der vergangenen Saison und hat nach Informationen unserer Redaktion von den Panthern ein deutlich aufgehübschtes Angebot für einen neuen Vertrag bekommen, das sich an der Schmerzgrenze des Machbaren bewegt. Dieses hat er bislang aber nicht angenommen. Warum auch? Schemitsch hat keine Eile. Er kann warten, ob sich noch lukrativere Möglichkeiten bieten.

Drei Kandidaten in den Play-offs: Tim Wohlgemuth, Enrico Henriquez-Morales, Fabrizio Pilu

Hinderlich für die Bekanntgabe von Personalien ist zudem, wenn die abgebenden Klubs noch in den Play-offs aktiv sind. Das gilt ja beispielsweise für die Kölner Haie, wo Tim Wohlgemuth spielt. Der 25-Jährige gilt schon länger als möglicher Neuzugang der Augsburger Panther. Ähnlich ist die Situation beim 23-jährigen Enrico Henriquez-Morales, der mit dem ERC Ingolstadt im Halbfinale steht. Dritter im Play-off-Bunde ist Fabrizio Pilu, der in Mannheim spielt. Alle drei gelten als mögliche AEV-Neuzugänge aus der DEL. Ebenfalls heiß gehandelt wird der Name Peter Spornberger, der zuletzt in der multinationalen ICEHL bei Bozen unter Vertrag stand, dort aber im Play-off-Halbfinale gegen den EC Red Bull Salzburg ausschied. Zuvor hatte er 26-Jährige schon drei Jahre in Schwenningen gespielt. Nach Informationen unserer Redaktion ist Spornberger derzeit aber kein Thema bei den Panthern.

Die vier letztgenannten Spieler verbindet ein deutscher Pass und die Tatsache, vergleichsweise jung zu sein. Das würde auch für Timo Bakos, 24, gelten. Zwischenzeitlich war der Sohn des Ex-Nationalspielers Michael Bakos ebenfalls schon in seine Heimatstadt Augsburg gerüchtet worden, doch dessen sportliche Zukunft dürfte in Nürnberg liegen.