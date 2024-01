Augsburger Panther

15.01.2024

Panther wieder mittendrin im Abstiegskampf

Der Augsburger Luke Esposito (rechts) und Iserlohn Maciej Rutkowski tauschen Streicheleinheiten aus. Am Wochenende ging der AEV in beiden Spielen leer aus.

Plus Nach der Niederlage in Iserlohn beträgt der Vorsprung auf das Schlusslicht nur noch vier Punkte. AEV-Trainer Kreutzer analysiert das Null-Punkte-Wochenende.

Thomas J. Trevelyan ist eine der positiven Figuren im Pantherdress. Mit 39 Jahren haut sich der Deutsch-Kanadier in die Zweikämpfe besser als mancher Jung-Profi und produziert in steter Regelmäßigkeit Tore. In Iserlohn traf der Außen zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer und schürte mit seinem elften Saisontor zumindest kurzzeitig die Hoffnungen auf einen Punktgewinn in der Fremde. Doch nach einem aus Augsburger Sicht enttäuschenden Nachmittag gingen die Panther in dem Abstiegsduell mit den Roosters leer aus. 2:5 hieß es nach 60 Minuten in der ausverkauften Eishalle am Seilersee. Anstatt den Abstand zum Tabellenende auszubauen, schmolz der Vorsprung auf die Iserlohner auf nur noch vier Zähler. Der AEV und die Düsseldorfer EG liegen mit jeweils 41 Zählern auf den Plätzen 12 und 13. Die Roosters sind Letzter mit 37 Punkten. Allerdings hat der für den glücklosen Greg Poss verpflichtete Coach Doug Shedden der Mannschaft aus dem Sauerland neues Leben eingehaucht. Mit fünf Siegen aus den jüngsten sechs Partien arbeiten sich die Kampfhähne kontinuierlich aus ihrem zwischenzeitlich sehr tiefen Loch.

Panther-Coach Christof Kreutzer wirkte bei seiner Analyse der ersten Saisonpleite gegen das Schlusslicht ein wenig zerknirscht. "Iserlohn hat viel Kampfbereitschaft gezeigt. Wir haben versucht dagegen zu halten. Heute hat es nicht gereicht", sagte der 56-Jährige in der Pressekonferenz nach dem Match. Der AEV-Trainer konnte nicht zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Die Gastgeber wirkten von Beginn an hungriger und hatten in den entscheidenden Situationen auch eine Portion Glück. Nur neun Sekunden nach dem Trevelyan-Tor zum 2:1 erhöhte Michael Dal Colle auf 3:1, weil der Puck anders als erwartbar von der Bande abprallte und dem Torschützen vor die Kelle fiel. Torwart Markus Keller konnte einem in dieser Situation nur leidtun. Und mitten in eine Augsburger Drangphase des zweiten Drittels fiel das 4:1, das die Partie praktisch entschied.

