Platz 12 für den FCA: Arne Engels richtet den Blick nach oben

Plus Mit Platz zwölf möchte sich Arne Engels nicht zufriedengeben. Er sieht für den FC Augsburg mehr möglich. Zunächst einmal möchte er sich in die Startelf zurückkämpfen.

Arne Engels braucht noch etwas Zeit, ehe er zum Gespräch erscheint. Der Belgier muss noch schnell die Partie an der Dartscheibe gegen Sven Michel zu Ende bringen – erfolgreich, wie er später grinsend erzählt. Michel zählt zu den routinierten Dartspielern im Team des FC Augsburg, Engels zu den Neulingen. Vielleicht sei beim Sieg auch bisschen Glück dabei gewesen, sagt Engels und lacht, als er wenig später in den Katakomben des Augsburger Stadions zum Interview erscheint.

Engels steckt noch im grünen Trikot, das er kurz zuvor beim Testspiel gegen den SSV Ulm getragen hatte. Beim 3:1-Erfolg der Augsburger hatte er in der Startelf gestanden, was ihm einen Tag zuvor in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen nicht vergönnt war. Da hatte sich FCA-Trainer Jess Thorup für andere Spieler entschieden. Auf der offensiven linken Seite etwa für Ruben Vargas, im zentralen Mittelfeld für Elvis Rexhbecaj. Engels kann auf beiden Positionen spielen, Thorup hatte zwischenzeitlich den Gedanken, Engels für einen der beiden beginnen zu lassen. Letztlich aber wurde nichts daraus.