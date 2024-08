Neue Folge Viererkette: Bremen, Elvis und der Ärger um den Videoschiedsrichter

Auftaktsiege und der FC Augsburg - das scheint nicht so richtig zusammenzupassen. Vor allem, wenn das erste Spiel in der Augsburger Arena stattfindet, gab es bisher noch keinen Erfolg. Vergangene Saison war der FCA beim 4:4 gegen Gladbach aber nah dran - und auch beim 2:2 gegen Werder Bremen am Samstag fehlte nicht viel. Genau genommen fehlte ein Pfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann bei einem Handspiel des Bremers Anthony Jung.

Der kam aber nicht. Und das wiederum veranlasste selbst den sonst so besonnenen FCA-Trainer Jess Thorup dazu, zu poltern: „Der Schiedsrichter hat uns zwei Punkte genommen.“ Wie die Situation um den VAR einzuschätzen ist, was von dem Handspiel zu halten ist und welche Transferströme es beim FC Augsburg noch geben könnte - das besprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele in der neuen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Der FC Augsburg fühlt sich nach dem Spiel gegen Werder Bremen betrogen

Tatsächlich gab es nicht überbordend viele Argumente, den Elfmeter für Augsburg in dieser Phase nicht zu geben. Umso erstaunlicher war es hingegen, dass der Unparteiische selbst nach Sichtung der Bilder weiterspielen ließ. So mancher Augsburger, der die strittige Szene auf dem Tablet bereits gesehen hatte, wähnte sich deswegen „im falschen Film“.

Beinahe untergegangen ist dabei das Traumtor von Elvis Rexhbecaj. Der Mittelfeldspieler, sonst nicht für seine Torjögerqualitäten bekannt, zimmerte den Ball aus 25 Meter in den Bremer Kasten. Ein Traumtor - und das auch noch mit dem rechten Fuß, den er sich in der vergangenen Saison gebrochen hatte. Rexhbecaj begründete das so: „Jetzt habe ich im Fuß eine Platte drin. Da kann ich ein bisschen mehr abziehen.“

Icon Vergrößern Mats Hummels war mit seiner Freundin Nicola Cavanis beim FC Augsburg zu Gast. Foto: kolbert-press Icon Schließen Schließen Mats Hummels war mit seiner Freundin Nicola Cavanis beim FC Augsburg zu Gast. Foto: kolbert-press

Nicola Cavanis war mit Mats Hummels beim FCA zu Gast

Prominenz gab es auch auf der Tribüne: Model Nicola Cavanis, die das heiß begehrte Römertrikot des FCA präsentiert hatte und die nebenbei noch FCA-Fan ist, war mit ihrem Lebensgefährten zu Gast. Der hört auf den Namen Mats Hummels und soll angeblich mal Fußball gespielt haben. Während ein Wechsel Hummels` zum FCA aber utopisch ist, wird ein anderer Ex-Nationalspieler mit dem Verein in Verbindung gebracht: Florian Neuhaus, derzeit noch in Diensten von Borussia Mönchengladbach. Wie die Viererkette einen Transfer des Kauferingers einschätzt, welche Spieler den FC Augsburg noch verlassen könnten und vieles mehr gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.