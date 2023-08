FC Augsburg

vor 51 Min.

Das nimmt der FCA aus dem 4:4 gegen Gladbach mit

Plus Der Augsburger Bundesliga-Auftakt war spektakulär. Am Ende steht ein Unentschieden, dem Trainer Enrico Maaßen viel Positives abgewinnen kann.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Was nun also mit diesem Nachmittag anfangen? Enrico Maaßen saß im neu gestalteten Pressekonferenzraum der Augsburger Arena und sollte erklären, was da eben passiert war. 4:4 hatte sich sein FC Augsburg von Borussia Mönchengladbach getrennt. Es war ein wildes Bundesliga-Spiel, das beiden Teams so viele verschiedene Gefühle brachte wie sonst nur eine Daily Soap in Dauerschleife. Zweimal lagen die Augsburger mit zwei Toren Rückstand zurück, sie hatten viele Widerstände besiegt und sich sogar eines Sieges nahe gefühlt. Ein später Strafstoß nach einer unglücklichen Aktion von Ruben Vargas aber riss den FCA aus den Träumen eines perfekten Liga-Starts.

Maaßen versuchte, diesen Nachmittag zu erklären. Trainer nehmen hierfür gerne statistische Daten zu Hilfe. Zumindest, wenn die Zahlen ihnen gute Argumente liefern. "Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war großartig", sagte Augsburgs Trainer und führte als Beweis die Torschussstatistik (20:10) und eine Passquote von nahezu 90 Prozent an. Das ist in der Tat bemerkenswert, hatten die Augsburger in der vergangenen Saison doch in der Regel deutlich weniger Chancen und viel weniger Genauigkeit in ihrem Passspiel. Ein Fortschritt also, den die Vorbereitung angedeutet hatte, bevor die Pokal-Blamage in Unterhaching vor einer Woche ein richtiger Dämpfer war.

