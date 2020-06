vor 54 Min.

Der FCA-Talk: Gikiewicz im Anflug - Koubek vor dem Abflug?

Vor dem Saisonfinale gegen RB Leipzig scheint ein Wechsel von Rafal Gikiewicz nur noch Formsache. Damit scheint auch klar, dass Spieler gehen müssen.

Zweifel daran, dass Rafal Gikiewcz in der kommenden Saison beim FC Augsburg spielt, gibt es nur noch wenige - spätestens seitdem der polnische Keeper seinen Wechsel mit einem vielsagenden Twitter-Eintrag gewissermaßen selbst verkündete. Aus Sicht des FC Augsburg gab es gute Gründe, bei Gikiewicz zuzuschlagen - schließlich zeigte er bei Union Berlin starke Leistungen und ist ablösefrei. Dennoch erhöht der Wechsel den Druck auf Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, sich von einigen seiner bisherigen Spieler zu trennen.

Das sagt FCA-Reporter Marco Scheinhof im FCA-Talk. Dass sich der FC Augsburg in Zeiten der finanziellen Einbußen infolge der Corona-Krise mit Rafal Gikiewicz, Andreas Luthe, Fabian Giefer und Tomas Koubek vier Torhüter leistet, deren Anspruch es bei Vertragsunterzeichnung war, die Nummer eins zu sein, sei schwer vorstellbar. "Das ist eine Luxus-Situation", so Scheinhof - und für Luxus ist in diesen Zeiten beim FC Augsburg kein Platz.

Tomas Koubek ist beim FC Augsburg der Streichkandidat Nummer eins

Angesichts seines kolportierten Gehalts scheint Tomas Koubek der Streichkandidat Nummer eins beim FC Augsburg zu sein - ein Wechsel des Tschechen dürfte aber nicht so einfach werden, gibt Scheinhof zu bedenken: "Er war mit einer Ablösesumme von sieben Millionen Euro sehr teuer. Wenn man ihn nicht mit einem großen Verlust losbringen möchte, wird das schwierig werden." Die Interessenten dürften für Koubek, der nach mäßigen Leistungen seinen Stammplatz verloren hat, auch nicht gerade Schlange stehen: "Wenn man ihn hier gesehen hat, kann man sich nur schwer vorstellen, dass er bald wieder das Niveau erreicht, um seriös wieder Bundesliga spielen zu können."

Schwierig ist die Situation auch für Andreas Luthe: Der 33-Jährige sicherte dem FC Augsburg mit starken Leistungen zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf, steht nun aber erneut davor, ins zweite Glied rücken zu müssen. "Für Luthe ist es nicht leicht, daran wird er zu knabbern haben", sagt Scheinhof. Allerdings dürfte der bisherige Stammkeeper das Tor nicht kampflos räumen.

Für den FC Augsburg geht es gegen Leipzig noch um TV-Millionen

Das Spiel gegen Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) scheint zwar sportlich bedeutungslos - für die Kasse des FC Augsburg könnte der Ausgang aber noch wichtig werden. Im Idealfall könnte der FC Augsburg noch Elfter werden und damit auch beim TV-Geld einen gewaltigen Sprung machen. Dazu kommt: Der letzte Heimsieg ist schon eine Weile her. Am 1. Februar gewann der FCA gegen Werder Bremen mit 2:1. Für Heiko Herrlich wäre ein Sieg gegen Leipzig sogar der erste Heimsieg überhaupt. (eisl)

