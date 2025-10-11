„Nachhaltige Entwicklung“: Das schätzt Bundestrainer Julian Nagelsmann an FCA-Keeper Finn Dahmen

Über keine Position wurde bei der Nationalelf zuletzt so viel diskutiert wie über die der Torhüter. Ist Oliver Baumann gut genug? Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann Manuel Neuer zu einem Comeback überreden - oder Alexander Nübel den Vorzug geben? Etwas unter dem öffentlichen Radar rangiert dabei Finn Dahmen vom FC Augsburg. Der 27-Jährige ist zum zweiten Mal in Folge bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft dabei, nachdem er im Frühjahr schon auf Abruf nominiert worden war. Nach dem 4:0-Sieg gegen Luxemburg sprach der Bundestrainer über den FCA-Keeper - und darüber, warum ein anderer aus seinem Stab bei Torhütern das Sagen hat.

Generell, so Nagelsmann, schätze er an Dahmen dessen Entwicklung. „Finn hatte viele Tiefen in seiner Karriere, die er durchschritten hat, sowohl in Augsburg als auch in Mainz. Seine Entwicklung ist einen Tick später, aber nachhaltig.“ Allgemein bescheint der Bundestrainer ihm eine gute Position - trotz der Startschwierigkeiten beim FC Augsburg. „Seine Situation ist gut, er ist ja bei der Nationalmannschaft dabei und spielt eine stabile Saison in Augsburg.“ Dass der FCA mit 13 Gegentoren die aktuell drittschlechteste Abwehr der Liga stellt, wissen Nagelsmann und seine Mitarbeiter offenbar einzuordnen.

Nagelsmann verrät: Ob Dahmen beim DFB eine Chance bekommt, entscheidet Kronenberg

Vor allem einer aus dem DFB-Stab ist für die Entscheidung, welcher Schlussleute nominiert werden, maßgeblich: Torwarttrainer Andreas Kronenberg. Der 51-jährige Schweizer stieß 2022 nach elf Jahren beim SC Freiburg zum DFB, nach vorherigen Stationen beim VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Seinem Urteil vertraut Nagelsmann zu großen Teilen: „Ich habe einen absoluten Fachmann an meiner Seite, Andreas Kronenberg. Ich entscheide, wer nominiert wird bei den Feldspielern - und er entscheidet nach Absprache, wer bei den Torhütern nominiert wird.“

So mancher Beobachter hatte vor der jüngsten Länderspielreise damit gerechnet, dass Freiburgs Noah Atubolu eine Einladung des DFB erwartet: Der 23-Jährige vom SC Freiburg spielt eine starke Saison - und arbeitete beim SC Freiburg mit Kronenberg zusammen. Dennoch schien Dahmen zuletzt die Nase vorn zu haben. Dass sich Dahmen aber beim Länderspiel am Montagabend in Belfast gegen Nordirland im DFB-Tor beweisen darf - diesen Hoffnungen erteilte Nagelsmann eine Absage. Denn Kronenbergs Votum falle weiterhin pro Oliver Baumann aus, so Nagelsmann. Der Bundestorwarttrainer „hat mir nicht geflüstert, dass Finn am Montag spielen darf“.