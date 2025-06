FCA verpflichtet Elias Saad vom FC St. Pauli

Die Personalplanung des FC Augsburg schreitet voran. Am Donnerstagmorgen machte der SC Paderborn publik, dass dessen Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber zum FCA wechseln wird. Am morgigen Freitag werden die Augsburger wohl selbst bestätigen, dass Weber künftig die Geschicke im sportlichen Bereich des Fußball-Bundesligisten leiten wird. Nicht nur in den Führungspositionen herrscht Klarheit, zugleich arbeitet der Klub ab seinem Kader.

Am Donnerstagnachmittag machte der FCA publik, dass er einen weiteren Neuzugang verpflichtet hat. Vom Ligakonkurrenten FC St. Pauli wird Elias Saad nach Augsburg wechseln. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vier-Jahresvertrag bis Ende Juni 2029. Zu den Transfermodalitäten machten beide Klubs keine Angaben, nach Informationen unserer Redaktion bezahlt der FCA eine Ablöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro, die sich durch Boni erhöhen kann. Saads Marktwert liegt laut Branchenportal Transfermarkt.de bei vier Millionen Euro.

Elias Saad steigt mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga auf

Saad ist 25 Jahre alt und in Hamburg geboren. Er besitzt einen deutschen und einen tunesischen Pass. Für das Land in Nordafrika hat er im März 2024 sein erstes Länderspiel bestritten, danach kamen noch zwei Einsätze hinzu. Saad wurde mehrmals fürs Nationalteam berufen und nicht eingesetzt, teils fehlte er aber auch wegen Verletzungen. Saads Stammposition ist der linke, offensive Flügel, er kann aber auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.

Im Januar 2023 war er vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt zum FC St. Pauli gewechselt. Mit dem Kultklub vom Kiez stieg er im Sommer 2024 in die Bundesliga auf und hielt in diesem Sommer die Klasse. Saad kam in 18 Spielen zum Einsatz (drei Tore/zwei Vorlagen), beinahe die Hälfte der Ligaspiele verpasste er wegen einer Bänder- und einer Muskelverletzung.

Seinen Wechsel begründete der Deutsch-Tunesier in einem Klubkommuniqué des FCA so: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA waren äußerst positiv und haben mir schnell das Gefühl gegeben, dass dieser Schritt genau der richtige für mich ist. Ich freue mich darauf, meine Stärken bei einem ambitionierten Klub wie dem FCA einzubringen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Es ist meine erste Station außerhalb des Nordens – umso größer ist die Vorfreude, bald auf dem Platz zu stehen und gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen um Punkte zu kämpfen.“

Elias Saad ist der vierte Neuzugang des FC Augsburg

Neben dem FCA soll noch Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach an Saad interessiert gewesen sein. Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll erklärte, warum man sich für eine Verpflichtung Saads entschied. „Wir sind überzeugt, dass er sein volles Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat. Elias ist technisch versiert und bringt Dribbelstärke, Geschwindigkeit und Torgefahr mit – Eigenschaften, die unser Offensivspiel flexibler und unberechenbarer machen werden.“

Saad ist nach Chrislain Matsima (AS Monaco/fünf Millionen Euro Ablöse), Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg/vier Mio.) und Kyliane Dong (ESTAC Troyes/ablösefrei) der vierte Neuzugang der Augsburger vor der nächsten Saison.