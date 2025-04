Klare Forderung des FCA: „Schafft den VAR ab“

Vielleicht sollte man in diesem Fall mal einen Gang runterschalten beim FCA. Als Palinha vor ein paar Wochen vom Platz flog, meinte Eberl, man müsse dem Schiedsrichter ja nicht unbedingt die Gelegenheit für einen Platzverweis geben. Das würde ich bei Zesiger auch so sehen. Selten dämliche Aktion. Angriff von hinten ist nie eine gute Idee, weil man es nicht so genau im Griff hat, eine kleine Seitbewegung des Stürmers und schon grätscht man ihm in die Hacken, statt den Ball weg. Zesiger hat den Ball auch nur hauchzart berührt, gerade mal so mit dem großen Zeh. Und er hat Kane mit der Aktion zu Fall gebracht. "Ball gespielt" als Generalabsolution gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Es kommt immer auch aufs Gesamtbild an und da kann die Gefährdung des gegnerischen Angreifers eben schon auch eine Rolle spielen. So wie eben beispielsweise bei Palinha: DER hatte nämlich deutlich vor dem Bochumer den Ball gespielt, bevor dessen Bein vor sein aufkommendes geriet.