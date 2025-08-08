Der FCA lässt Henri Koudossou von der Leine

Henri Koudossou braucht Spielzeit. Die hat er in der Vorbereitung beim FC Augsburg bekommen. Nun aber, je näher der Pflichtspielstart in einer Woche im Pokal in Halle rückt, hätten sich die Spielminuten des 25-Jährigen wohl reduziert. Weil auf der rechten Abwehrseite Marius Wolf auch beim neuen Trainer Sandro Wagner gesetzt sein sollte.

Koudossou wäre ein zuverlässiger Ersatz, auch auf der linken Seite könnte er spielen. Dort aber gibt es an Dimitrios Giannoulis kein Vorbeikommen. Möchte Koudossou also weitere Erfahrung und damit Spielzeit sammeln, ist eine Ausleihe eine logische Folge. Zu dieser Entscheidung kamen auch die Verantwortlichen beim FCA. Am Freitag gaben sie die Leihe von Koudossou für eine Saison zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg bekannt – ohne Kaufoption.

Koudossou: „Entscheidend, regelmäßig zum Einsatz zu kommen.“

„Henri hat sich bei uns im vergangenen Jahr gut entwickelt. Er hat nun den Wunsch geäußert, die Chance in Nürnberg zu nutzen, um dort regelmäßig zu spielen“, erklärte FCA-Sportdirektor Benjamin Weber. Und Koudossou meinte: „Die Leihe nach Nürnberg stellt für mich zum jetzigen Zeitpunkt eine ideale Option dar. Es ist für meine persönliche Weiterentwicklung entscheidend, regelmäßig zum Einsatz zu kommen.“

Auch ohne den 25-Jährigen sehen sich die Augsburger auf der rechten Seite als ausreichend aufgestellt. Bei der offensiver geplanten Ausrichtung von Wagner könnten dort Elias Saad, Kylian Dong oder Mert Kömür spielen. Soll die Defensive gestärkt werden, bräuchte es womöglich allerdings noch einen Zugang.

Koudossous Vertrag wurde vorzeitig bis 2028 verlängert

Mit dem 1. FC Nürnberg hatte sich schon seit einigen Wochen ein Zweitligist interessiert gezeigt. Im Team von Miroslav Klose stehen auf der rechten Abwehrseite zwei Talente im Kader, doch weder Tim Janisch (19) noch Justin von der Hitz (18) konnten bisher umfänglich überzeugen. Also könnte Koudossou diese Baustelle im Nürnberger Kader schließen.

2020 war Koudossou zum FC Augsburg gekommen, zunächst spielte er in der Reservemannschaft. Leihgeschäfte zu Austria Lustenau und ADO Den Haag folgen. Es schien, als würde Koudossou den Sprung ins Augsburger Profiteam nicht schaffen. In der vergangenen Saison aber folgte die auch für ihn überraschende Wende. 21 Einsätze sammelte er unter Joss Thorup in der Bundesliga, auch im Pokal kam er zweimal zum Einsatz. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2028 verlängert. Nun soll er in Nürnberg den nächsten Schritt machen.