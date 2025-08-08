Großer Run auf das Römertrikot: Reicht der Bestand des FCA?

Das neue Römertrikot des FC Augsburg ist am Freitagmorgen in den Online-Verkauf gegangen - und liegt schon jetzt schwer auf Rekordkurs. Der Online-Shop des FCA war bis in den Mittag derart überlaufen, dass sich große Digitalschlangen bildeten. Stellenweise waren es bis zu 18.000 User, die gleichzeitig auf den Shop zugreifen wollten und auf Einlass warteten. „Ganz schön war los hier“, hieß es auf der Webseite.

Die entscheidende Frage, die sich viele Fans stellten: Reicht der Bestand an Trikots, damit jeder auch eines erhält? Der FCA, der im Vorfeld betont hatte, die Kapazität der Shirts „signifikant“ im Vergleich zum Vorjahr erhöht zu haben, sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Verkauf in den regulären Geschäften am Samstag gesichert sei. Hintergrund: Am 8. August ist nicht nur der Gründungstag des FCA, sondern auch der Tag des Augsburger Friedensfestes. An diesem Tag herrscht nur in Augsburg Feiertag, alle Geschäfte sind geschlossen.

"Ganz schön was los hier": Beim Online-Shop des FC Augsburg warteten zeitweise über 15.000 User auf Einlass. Foto: FC Augsburg

FCA-Römertrikot: Hier gibt es das Trikot am Samstag zu kaufen

Bedeutet: Wer im Laden ein Trikot kaufen möchte, hat dazu am Samstag, 9. August, ab 9 Uhr im FCA-Shop in der Maximilianstraße Gelegenheit - oder ab 10 Uhr in der Filiale der VR Bank in der Annastraße. Zudem wird das Shirt auch beim Familientag des FCA an der WWK Arena verkauft, wo der Bundesligist zur Generalprobe gegen Sunderland antritt. Allerdings dürfte auch hier der Andrang enorm sein.

Unter dem Slogan „Augusta Vindelicum“ wird erneut an die Geschichte der Stadt Augsburg erinnert. Erneut sind auf der Vorder- und Rückseite Fundstücke aus der römischen Antike, wie sie teilweise noch in Augsburg sichtbar sind, mit Wappen- sowie Zirbelnuss-Elementen kombiniert. Der Grundton des Shirts ist schwarz, sowohl das FCA-Wappen als auch die Ausrüster- und Partnerlogos sind in Gold gehalten. Präsentiert wird das Trikot wie schon im Vorjahr von Nicola Cavanis. Mit Sänger Roy Bianco von „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ stand zudem ein weiteres bekanntes Gesicht als Werbepate für das Shirt bereit.

Der FC Augsburg hat sein neues Römertrikot vorgestellt. Nicola Cavanis präsentiert das schwarz-goldene Shirt, das am Freitag in den Verkauf geht. Foto: FC Augsburg

In der vergangenen Saison verkaufte der FCA über 30.000 Trikots

Sehr wahrscheinlich dürfte das neue Trikot für einen erneuten Trikot-Verkaufsrekord für den FC Augsburg sorgen. In der vergangenen Saison gingen über 30.000 Trikots über die reale oder virtuelle Ladentheke. Es war eine Bestmarke, die vor allem auf das „alte“, weinrote Römertrikot zurückzuführen war, das etwa die Hälfte der Verkaufszahlen ausgemacht hatte.