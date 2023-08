Die Tinte ist trocken: Mergim Berisha verlässt den FCA

Mit Mergim Berisha verlässt ein Leistungsträger den FC Augsburg. Sein neues Team kämpfte vergangene Saison ebenfalls um den Klassenerhalt.

Seit einiger Zeit kursierten bereits Gerüchte, nun ist es offiziell: Nationalspieler Mergim Berisha wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Augsburg zur TSG Hoffenheim. Im Sommer 2022 war Berisha per Leihe von Fenerbahce Istanbul zum FCA gekommen, bevor die Augsburger ihn fest verpflichteten. In 23 Bundesligaspielen brachte es der Offensivspieler auf neun Tore und vier Vorlagen und entwickelte sich so zu einem Leistungsträger bei den Fuggerstädtern.

Mergim Berisha wechselt vom FC Augsburg nach Hoffenheim

Nun zieht es den gebürtigen Berchtesgadener zu den Kraichgauern. Über die Ablösesumme haben die beiden Vereine stillschweigen vereinbart. Übereinstimmende Medienberichten zufolge soll diese bei rund 14 Millionen Euro liegen. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz in der vergangenen Saison, in der er mit seinen Toren und Vorlagen auch maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt war, und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. (mit dpa)

