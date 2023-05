FC Augsburg

vor 16 Min.

Nach Klassenerhalt: So bewerten die FCA-Spieler ihre Saison

Plus Viel Erleichterung, aber zunächst kaum Freude: Das 0:2 in Mönchengladbach schlägt auf die Stimmung. Beim FC Augsburg gibt es viel zu tun für die neue Saison.

Von Marco Scheinhof

Regenerationstraining gab es diesmal nicht. Warum auch? Die Spieler des FC Augsburg hatten am Sonntag frei, für sie ist die Bundesliga-Saison beendet. Es wartet kein weiteres Spiel mehr, die Relegation wurde mit viel Glück verhindert. Am Montag standen die Abschlusstests an, danach geht es zügig in den Urlaub. Endlich, wie viele FCA-Akteure sagten.

Sonne und Strand – darauf freut sich etwa Niklas Dorsch. Noch am Samstag hatte der Mittelfeldspieler trotz des erreichten Klassenerhalts frustriert gewirkt. "Soll ich jetzt einen Salto machen?", fragte er in den Katakomben der Mönchengladbacher Arena nach dem enttäuschenden 0:2. Es gehe immer auch um die Art und Weise. "Ich bin erleichtert, aber von Riesenfreude kann man nicht sprechen", sagte er unter dem Eindruck der 90 Minuten.

