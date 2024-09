FCA-Benefizspiel in Dinkelscherben: Ein Spiel mit vielen Siegern

Das Ergebnis war beim Benefizspiel des FC Augsburg gegen den SSV Ulm am Donnerstag nicht ganz so wichtig. Dennoch freute sich FCA-Trainer Jess Thorup über den 4:1 (3:0)-Sieg, war er doch nach dem 0:4 gegen Heidenheim ein kleiner Gemütsaufheller.

Im Vordergrund stand aber die Hilfe für die Geschädigten der Flutkatastrophe von Anfang Juni. Die rund 2.500 Zuschauer in der schmucken, ausverkauften GW-TEC-Arena in Dinkelscherben sorgten schon einmal für eine Spendensumme von rund 20.000 Euro. Die Einnahmen aus dem Catering kommen dem TSV Dinkelscherben zugute, dessen freiwillige Helfer den ungewohnten Andrang toll stemmten.

FC Augsburg gegen SSV Ulm: Benefizspiel mit Unterhaltungswert

Für Unterhaltung auf dem Platz sorgten dann der Bundesligist und der Zweitliga-Aufsteiger. Beide Trainer, Jess Thorup beim FCA und Thomas Wörle beim SSV, gaben ihrer zweiten Garde eine Chance. Der Stimmungscheck vor dem Spiel zeigte, dass die FCA-Fans am Kaiserberg klar in Überzahl waren.

Und sie konnten nach zwei Minuten schon das 1:0 bejubeln. Arne Maier hatte eine schöne Kombination erfolgreich abgeschlossen. Doch die Ulmer steckten den Wirkungstreffer gut weg. Die beste Chance für die Gäste produzierte nach rund 20 Minuten aber FCA-Mittelfeldspieler Tim Breithaupt, der seinen eigenen Torhüter Daniel Klein mit einer verunglückten Kopfball-Rückgabe zu einer Glanzparade zwang. Doch dann erhöhte der FCA mit einem nicht groß angekündigten Doppelschlag durch Yusuf Kabadayi (24.) und wiederum Arne Maier (28.) auf 3:0.

FCA-Torhüter Klein zeigt Glanzmomente gegen SSV Ulm in Dinkelscherben

In der Halbzeit wechselte FCA-Trainer Thorup nur einmal. Neuzugang Alexis Claude-Maurice kam zu seinem Debüt. Groß in Erscheinung trat er dabei nicht, dafür umso mehr FCA-Torhüter Klein. Der wollte unbedingt zu Null spielen und verteidigte in der 58. Minute mit vollem Körpereinsatz gegen Semir Telalovic seine weiße Weste.

Doch in der 73. Minute war er machtlos, als Lucas Röser eine containergroße Lücke in der FCA-Abwehr zum 3:1 nützte. Doch die Augsburger antworteten sofort. Tim Breithaupt verwandelte einen Handelfmeter (ohne VAR-Kontrolle) sicher zum 4:1 (75.). Kurz vor Schluss ließ Thorup dann noch ein Rudel Jugendspieler los. Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Die Zuschauer verabschiedeten beide Team mit viel Applaus.

Nach der Länderspielpause erwartet Ulm den 1. FC Nürnberg, der FCA den FC St. Pauli.

FC Augsburg Klein - Bauer (83. Rasoulinia), Gouweleeuw (60. Banks), Schlotterbeck (83. Meiser) - Wolf (83. Lichtensteiger), Breithaupt (83. Bleicher), Kücüksahin (60. Heinze), Koudossou - Okugawa (46. Claude-Maurice), Kabadayi (83. Cabrera), Maier (83. Lindemeir) - Tore 1:0 Maier (2.), 2:0 Kabadayi (24.). 3:0 Maier (28.), 3:1 Röser (73.). 4:1 Breithaupt (75./Handelfmeter) - Zuschauer 2500 - Schiedsrichter Haslberger (St. Wolfgang)