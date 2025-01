FCA-Trainer Thorup: „Plötzlich weiß jeder: Wow, so muss das aussehen“

Der FC Augsburg will im Spiel gegen den SV Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) seine steigende Formkurve bestätigen. Die Mannschaft hat unter der Woche bei Union Berlin ihren ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison eingefahren. Laut Trainer Jess Thorup gab das der Mannschaft Selbstvertrauen wieder. Zum Rückrundenauftakt reisen die Augsburger zum Weserstadion. Am ersten Spieltag hatte der FCA daheim 2:2 gegen Bremen gespielt.

Auf der Pressekonferenz vor der Reise nach Bremen sprach Trainer Thorup über ...

... die Leistung des FC Augsburg beim Sieg gegen Union Berlin

„Es war ein wichtiger Sieg gegen Union, das ist klar. Wir sind überzeugt aufgetreten, haben mutig gegen den Ball gespielt. Wir haben zu null gespielt, zwei schöne Tore gemacht. Insgesamt ein ganz gutes Spiel, verdient gewonnen. Ich habe auch gegen Stuttgart angesprochen, dass die Basics jedes Spiel da sein müssen. Die waren gegen Union immer noch da. Und wir haben auch sehr guten Fußball gespielt.“

FCA-Trainer Thorup jubelt beim Sieg in Berlin.

... den FCA-Kader für die Partie gegen Werder Bremen

„Yusuf Kabadayi und Masaya Okugawa fallen immer noch aus. Mads Pedersen wird ab Montag wieder mit der Mannschaft trainieren. Keven Schlotterbeck geht es gut, er macht fast alles. Ihm fehlt noch das Mannschaftstraining. Er ist ganz nah dran, wir müssen morgen schauen, wie es aussieht. Maximilian Bauer war nach der Gehirnerschütterung heute wieder auf dem Platz dabei und steht im Kader. Frederik Jansen war krank, aber ist wieder frisch. Robert Gumny hat leichte Probleme bei den Adduktoren, ob er dabei ist, entscheidet sich morgen. Frank Oneyka fehlt natürlich gesperrt.“

... wie das Team an die Leistung gegen Union Berlin anknüpfen kann

„Wir haben es sehr gut mit Ball gemacht. Es geht nicht nur mit einem Spiel und dann sind alle froh. Wir müssen jetzt nachlegen. Es geht um den nächsten Schritt. Es wird in Bremen nicht einfacher, wie in Berlin. Wenn wir auf dieselbe Art und Weise auftreten, wie gegen Stuttgart und Union, haben wir die Möglichkeit, noch mal einen Sieg zu holen. Nach dem Spiel hat man in der Kabine gemerkt, so ein Sieg ist eine Erleichterung und gibt Selbstvertrauen. Das ist das wichtigste im Fußball. So schnell kann das gehen. Plötzlich weiß jeder: Wow, so muss das aussehen.“

... seinen persönlichen Druck

„Nach dem Sieg gegen Union habe ich als erstes Wort gesagt: endlich. Für mich ging es um das Thema erster Auswärtssieg. Der erste ist immer der schwerste. Deshalb ist mein Gefühl, der zweite kommt jetzt leichter. Ich setze mich selbst unter den größten Druck. Ich bin nur sehr froh über die Art und Weise gegen Union.“

... die Kräfte des Teams in der englischen Woche

„Das erste Spiel ist kein Problem, beim zweiten können auch die meisten spielen, das dritte Spiel ist schon schwierig. Aber kein Spieler hat nach dem Sieg gegen Union gesagt, dass er müde ist. Aber klar, ich schaue auch noch mal auf dem Platz. Mit 90 oder 95 Prozent geht es nicht. Wir brauchen Spieler, die Vollgas geben können.“

... den Ersatz für Frank Onyeka im Mittelfeld des FC Augsburg

„Arne Maier ist eine Möglichkeit. Es gibt drei, vier Möglichkeiten. Mert Kömür, Tim Breithaupt, auch Mahmut Kücüksahin war zuletzt im Kader. Es kommt auf das Momentum an, ich entscheide morgen.“

Frank Onyeka (vorne) wird dem FC Augsburg im Spiel gegen Bremen fehlen.

... den Konkurrenzkampf im Sturm

„Ich habe das Gefühl, Samuel Essende ist einen Tick vor Philipp Tietz. Obwohl es Tietz in der Hinrunde sehr gut gemacht hat - mit fünf Toren. Es sind unterschiedliche Spieler. Mal braucht die Mannschaft mehr die Tiefe mit Samuel, mal mehr einen Spieler mit Rücken zum Tor. Ich überlege mir natürlich, wer der Mannschaft am am besten helfen kann. Es ist ein enger Konkurrenzkampf.