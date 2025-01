Claude-Maurice – der X-Faktor in der FCA-Offensive

Gegenüber den Spielern von Union Berlin hatten die Medienvertreter an diesem Abend im Stadion An der Alten Försterei einen immensen Vorteil. Während Alexis Claude-Maurice die Fußballprofis des Gastgebers fortwährend stehen und ins Leere laufen ließ, bekamen die Journalisten den Angreifer des FC Augsburg auf ihre Bitte hin zu fassen. Geduldig schob sich der Spieler von einem Interview zum nächsten. Wohl wissend, dass ihm in den Gesprächen weit weniger Ungemach drohte als in den vorangegangenen Zweikämpfen.

