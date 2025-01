FCA siegt auswärts gegen Union Berlin: Thorups Sinneswandel zeigt Wirkung

Mit dem ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Augsburg Zeit gelassen. Umso wohltuender und befreiender war der Erfolg bei Union Berlin für Spieler und Verantwortliche. Nach den jüngsten Misserfolgen strotzten die Augsburger nicht zwingend vor Selbstvertrauen. Doch dieses haben sie sich in Berlin zurückgeholt: mit einer Spielweise, die an die Anfänge dieser Runde erinnerte. Früh setzten die Gäste die Gastgeber unter Druck, zwangen sie zu Fehlern und nutzten ihre Möglichkeiten. Genau die richtige Herangehensweise gegen einen verunsicherten Konkurrenten. Hätten die Augsburger ihre Konterchancen konsequenter und präziser zu Ende gespielt, hätten sie das Ergebnis noch in die Höhe treiben können.

Dass gegen den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen oder den FC Bayern München konzeptionelle Anpassungen erfolgen müssen, ergibt sich aus der spielerischen Überlegenheit dieser Top-Mannschaften. Dass Augsburs Trainer Jess Thorup in den vergangenen Monaten in die Kritik geriet, begründete sich in den Auftritten gegen Hoffenheim, Bochum oder Kiel. Defensive Stabilität und verordnete Zurückhaltung ging zulasten offensiver Durchschlagskraft. Dass sich eine attraktivere Spielweise und Erfolg nicht ausschließen, zeigte der FCA in der Begegnung mit Union Berlin. Die stets propagierte offensive Denkweise war zu erkennen, zugleich präsentierte sich die Abwehr stabil und die Mannschaft blieb ohne Gegentreffer.

Die Position von FCA-Trainer Jess Thorup ist gestärkt

Thorup hat mit seinem taktischen Sinneswandel nicht nur der Mannschaft einen Gefallen getan, zugleich stärkte er seine eigene Position. Lediglich ein Sieg in den vorangegangenen acht Ligaspielen hatten es rumoren lassen. Für Thorups Zukunft war der Erfolg in Berlin bedeutend. Zuversichtlicher reisen die Augsburger nun zum Auswärtsspiel nach Bremen. Zugleich wird sich der Trainer am Auftreten in Berlin messen lassen müssen. Spätestens im Heimspiel gegen Heidenheim.