FCA-Trainer Thorup: „Wir müssen uns offensiv klar verbessern“

Der FC Augsburg will am Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) weiter Punkte sammeln. Nach der 0:1-Pokalniederlage in Stuttgart können sich die Fuggerstädter wieder auf den Bundesliga-Alltag konzentrieren. Zuletzt hat die Mannschaft von Trainer Jess Thorup drei Siege und ein Unentschieden eingefahren. Gegen formstarke Mainzer hat der FC Augsburg zuletzt 2023 gewonnen.

Vor der Partie sprach Jess Thorup über ...

... das Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart

„DFB-Pokal ist jetzt für diese Saison abgehakt. Da gibt es leider keine zweite Chance. Schade. Eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite sind wir in einer englische Woche. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“

... die formstarke Mainzer Mannschaft

„Mainz hat fünf Heimspiele hintereinander gewonnen. Auch gegen ganz starke Gegner wie Bayern, Dortmund und Stuttgart. Wir müssen schon schauen, dass wir unsere Leistung auf dem höchstmöglichem Niveau bringen. Hundert Prozent die Basics. Wir wissen, es wird ein Kampf mit Zweikämpfen, zweite Bällen, und hoher Intensität. Darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten.“

... die Hinspiel-Niederlage gegen Mainz 05

„Das Hinspiel ist immer noch in meinem Kopf. Dass wir dieses Spiel damals verloren haben. Für mich waren wir die bessere Mannschaft. Normalerweise müssen wir zehn von zehn Spielen gewinnen. Wenn wir am Samstag drei Punkte holen, ist es aus meinem Kopf. Wir sind nur fünf Punkte hinter Mainz.“

... den FCA-Kader für die Partie in Mainz

„Bei Robert Gumny haben wir jetzt einen besseren Überblick. Er hat leider noch mal eine Muskelverletzung an den Adduktoren, er fällt wie Mergim Berisha immer noch ein paar Wochen aus, leider. Er war auf einem guten Weg. Giannoulis ist gesperrt. Steve Mounié hat alles mitgemacht, ich gehe davon aus, er ist im Kader. Bei Henri Koudossou müssen wir morgen gucken, wie es aussieht. Marius Wolf ist leicht umgeknickt, bei ihm sehe ich überhaupt keine Probleme.“

... Neuigkeiten zu Mergim Berishas Verletzung

„Ich habe nichts Neues von den Ärzten bekommen. Was ich sagen kann, es ist eine ein bisschen größere Muskelverletzung. Ich weiß im Moment nicht, wie lange es dauern wird. Er hat die Reha bereits angefangen und hat das Ziel stärker zurückzukommen.“

... das Offensivproblem des FCA mit wenigen Torabschlüssen

„In den letzten fünf Bundesliga-Spielen haben wir ein Torverhältnis von 7:3. Eineinhalb Tore pro Spiel ist okay. Aber wenn wir auf die Chancen gucken, haben wir weniger als vorher. Wir haben zehn Punkte geholt, im Moment läuft es. Aber es ist klar, uns fehlt im Moment der letzte Tick von Kreativität, Qualität und dass wir uns Chancen erarbeiten. Obwohl wir viele Balleroberungen haben. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, was wir in der Defensive gut machen. Aber offensiv müssen uns klar verbessern. Es geht nicht nur darum, Spieler einzuwechseln, sondern auch darum, ins letzte Drittel zu kommen.“

... Mert Kömür als Startelf-Kandidat

„Er hat eine sehr gute Entwicklung. In Stuttgart hat er eine der größten Chancen im Spiel. Er hat es leide nicht geschafft, das Tor zu schießen. Er hatte viele gute Einsätze. Natürlich überlege ich, wann ist der Zeitpunkt, ihn von Anfang an zu bringen.“

Icon Vergrößern Steht Mert Kömür gegen Mainz in der Startelf? Foto: Jan Huebner Icon Schließen Schließen Steht Mert Kömür gegen Mainz in der Startelf? Foto: Jan Huebner

... Mads Pedersen als Alternative für den gesperrten Giannoulis

„Er ist zumindest eine Möglichkeit. Er hat lange keine Spiele gemacht. Mads ist auf einem guten Weg und natürlich eine Überlegung. Auf der linken Schiene gibt es für mich mehr Möglichkeiten. Auch Innenverteidiger oder Flügelspieler können dort spielen.“

... den Dämpfer wegen des Pokal-Aus

„Das war schon eine Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten in dieses Halbfinale. Man spürt schon die Enttäuschung, Wir dürfen nicht vergessen, in zwei, drei Tagen kommt das nächste ganz, ganz wichtige Spiel. Deswegen schauen wir nach vorne.“

... was die Basics auf dem Platz sind

„Basics sind für mich Einstellung, Zweikämpfe, Sprints. Kampf und Bereitschaft müssen wir bringen. Das ist auch die starke Seite von Mainz. Das müssen wir schon auf den Platz bringen.“

... die defensive Spielweise

„Ich versuche der Mannschaft zu helfen. Offensiv fehlt uns dieser letzte Tick Qualität im letzten Drittel. Ich weiß, die meisten wollen lieber 3:2 als 1:0. Aber für einen Trainer geht es um diese Kontinuität und Stabilität. Jetzt ist klar, wir müssen uns auch im offensiven Bereich zu entwickeln. Um uns zu verbessern, sind wir jeden Tag auf dem Platz. Wir üben. Es geht nicht von heute auf morgen Es liegt nicht nur an Einzelspielern, sondern auch an der Mannschaft. Ich hoffe, wir können das schon in Mainz schaffen, Tore zu machen.“

... Austausch mit Bo Henriksen

„Nein, wir haben nicht gesprochen. Wir sind da sehr professionell. Wir sind eng befreundet, haben zusammen gespielt, aber im Moment halten wir das Persönliche auseinander.“

.